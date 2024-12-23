Стало известно о планах Путина, совершить зарубежные поездки в январе

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
У президента России Владимира Путина запланированы зарубежные поездки в январе 2025 года. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.
«В январе будут. Мы сообщим», — ответил Песков на соответствующий вопрос агентства о зарубежных поездках главы государства.
Однако уточнять, куда именно планирует отправиться Путин, он не стал.
Напомним, 22 декабря Владимир Путин встречался с премьером Словакии Робертом Фицо, который прибыл в Москву с визитом. Они обсудили актуальные вопросы мировой повестки. Встреча продлилась несколько часов. По словам Пескова, по итогам переговоров совместных заявлений для СМИ от глав государств не будет. Это была первая встреча Путина и Фицо с 2016 года.
Читайте также:
Песков: переговоры Путина с премьером Словакии Фицо завершились
В Кремле оценили один вопрос на прямой линии Путина
Песков: Москва ответит на просьбу Абхазии о поставках электроэнергии
Элина Позднякова