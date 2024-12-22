В Кремле оценили один вопрос на прямой линии Путина

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Вопрос о замедлении видеохостинга YouTube в России на прямой линии с главой государства Владимиром Путиным поразил представителя Кремля Дмитрия Пескова. Об этом он рассказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Уточняется, что вопрос задал блогер Влад Бумага. Песков подчеркнул умность и солидность вопроса.
«Меня искренне поразил вот этот молодой человек, он действительно задал очень солидный, очень умный вопрос», — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Путин ответил, что замедление сервиса связано по большей части с самой платформой, нежели с российской властью. При этом, подчеркнул президент, YouTube нарушил российские законы, за что ему и были предъявлены санкции со стороны Роскомнадзора.
Влад Бумага — белорусский блогер-певец, снимающий влоги, скетчи, пародии и видео музыкальной тематики. Ведет деятельность на YouTube с 2014 года.
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