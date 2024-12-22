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Песков: переговоры Путина с премьером Словакии Фицо завершились

Встреча Владимира Путина и Роберта Фицо (Фото: РИА Новости:Артем Геодакян)

Встреча Владимира Путина и Роберта Фицо (Фото: РИА Новости:Артем Геодакян)

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Кремле завершились. Этим поделился пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков с ТАСС.


«Переговоры завершились», — сказал Песков.

Темами для обсуждения двух политиков стали актуальные вопросы мировой повестки. В общем встреча длилась несколько часов. Песков отметил, что по итогам переговоров совместных заявлений для СМИ от глав государств не будет. Это была первая встреча Путина и Фицо с 2016 года.

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Трамп создаст в США отечественную систему противоракетной обороны
22 декабря 2024, 22:40

Фото: istockphoto/rarrarorro

Новую систему противоракетной обороны создаст в США новоизбранный президент Дональд Трамп, вступающий в должность в январе грядущего года. Об этом политик заявил на полях конференции Turning Point USA в Аризоне.
«Я отдам распоряжение нашим военным начать строительство большого противоракетного щита «Железный купол», который будет полностью изготовлен в США», — произнес Трамп.

Он добавил, что такой план хотел реализовать еще экс-президент США Рональд Рейган, однако технологии не позволяли. Сегодня, уверен Трамп, возможности обороны позволяют Америке «сбивать иголку с неба».

Перед этим Дональд Трамп заявил о своей готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным по Украине.

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#мир
#сша
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#оружие
#ракета
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В Польше высказались о ракетах России
Глава МО Польши Косиняк-Камыш: ракеты России не угрожают стране
22 декабря 2024, 20:18

Фото: istockphoto/macky_ch

Польская сторона готова сбивать российские ракеты над своей территорией в случае их угрозы для государства или для других стран-участниц альянса НАТО, заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает «Цензор».
Министр добавил, что ракеты РФ еще не угрожали объектам на польской территории. Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что, когда они все же залетали, «речь шла о считанных секундах», из-за чего их не сбивали, если не было соответствующей угрозы.

Перед этим стало известно, что Польша с Украиной занимаются разработкой альтернативы газовому транзиту из России. На Украине отметили, что в случае успеха, будет создана новая бизнес-модель.

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#мир
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#оружие
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Стали известны новые подробности мятежа Пригожина
Генерал Алаудинов: в ЧВК «Вагнер» думали о мирном разрешении мятежа Пригожина
22 декабря 2024, 19:28

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Командование частной военной компании «Вагнер» при мятеже ее главы Евгения Пригожина не хотело конфликтовать со спецназом «Ахмат», рассказал в беседе с журналистом Семеном Пеговым генерал Апти Алаудинов.
«Большая часть командиров ЧВК «Вагнер» вышли на меня и сказали, что не хотят с нами воевать. Они попросили, чтобы я дал команду своим ребятам не вступать в конфликт», — прокомментировал офицер, добавив, что мятеж прекратился вечером того же дня.
Алаудинов резюмировал, что «Вагнеровцы» хотели разрешить сложившуюся ситуацию миром.

В конце июня прошлого года Пригожин заявил о якобы ударе со стороны ВС РФ по тылам ЧВК. Он грозился применить силу и ликвидировать всех, кто встанет на пути у его бойцов.

«Вагнеровцы» были в центре Ростова-на-Дону в здании штаба Южного военного округа. Кроме того, некоторые из них отправились в сторону столицы.

После переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко, Пригожин объявил о том, что его сотрудники развернулись и направились к полевым лагерям.

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#мир
#россия
#вагнер
#конфликт
#новости
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Депутат Рады рассказал, за кого проголосует большинство украинцев на выборах президента
Дмитрук: большинство украинцев на выборах проголосуют за мир и против Зеленского
22 декабря 2024, 18:57

Фото: iStock/twinsterphoto

Большинство украинцев в случае проведения выборов поддержат политиков, выступающих за мир с Россией, и проголосуют против Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, передает ТАСС.
По его словам, большая явка на избирательных участках будет в случае более-менее адекватно выстроенных выборов, которые пройдут без военкомов у участков, а также без закрытых в тюрьмах лидеров и участников оппозиции.

Дмитрук подчеркнул, что сторонники конфликта могут претендовать не более чем на пять процентов голосов.

Напомним, полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Формально страной управляет Верховная рада, однако предводитель киевского режима узурпировал власть, воспользовавшись военным положением. В мире не раз подчеркивали нелегитимность Зеленского.

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#депутат
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Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию
Минэнерго Абхазии: РФ с 23 декабря начнет гуманитарные поставки электричества
22 декабря 2024, 18:41

Фото: iStock/TebNad

Россия с понедельника, 23 декабря, начнет гуманитарные поставки электричества Абхазии. Об этом сообщил министр энергетики и транспорта республики Джансух Нанба в беседе с РИА Новости.
Он рассказал, что всего будет поставлено 327 млн кВт·ч, на которые республика подавала заявку в Минэнерго России в октябре текущего года. По словам и.о. президента Абхазии Бадры Гунбы, РФ в очередной раз протянула Абхазии руку помощи.

Гунба поблагодарил руководство России за предоставленную помощь.

Зачастую в Абхазии возникает дефицит электроэнергии с ноября по апрель из-за ее высокого потребления. С 1 ноября текущего года республика закупает электричество в РФ для покрытия дефицита.

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Премьер Грузии пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью
Премьер Грузии пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью в двух случаях
22 декабря 2024, 17:50

Саломе Зурабишвили (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что президента Саломе Зурабишвили привлекут к уголовной ответственности в нескольких случаях.
По словам Кобахидзе, это может произойти, если Зурабишвили назначит новые парламентские выборы или не покинет резиденцию после инаугурации нового лидера Грузии 29 декабря. Уточняется, что действующая глава государства планирует провести чрезвычайный брифинг в воскресенье вечером.

Премьер Грузии также выразил мнение, что, вероятно, никто не захочет отправлять в тюрьму 72-летнюю Зурабишвили, однако своими действиями она обречет всех людей, которые будут находиться с ней в президентской резиденции.

Напомним, ранее в Грузии состоялись выборы президента. Победу одержал кандидат от правящей партии «Грузинская мечта», бывший футболист и депутат Михаил Кавелашвили. Он получил 224 голоса из 300.

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В Минобороны ФРГ резко высказались о России
Die Welt: Писториус призвал ФРГ готовиться противостоять угрозе со стороны РФ
22 декабря 2024, 15:28

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Глава немецкого Минобороны Борис Писториус призвал Германию быть готовой противостоять якобы угрозе с российской стороны, пишут обозреватели Die Welt.
«Мы должны подготовиться, чтобы мы могли уверенно противостоять российской угрозе. Если мы будем игнорировать эту проблему, поскольку она нас беспокоит, то меньшей она не станет, а лишь большой», — сказал министр обороны ФРГ.
Российские власти не единожды говорили о том, что никому не угрожают, однако подчеркивали, что не оставят без внимания потенциально опасные для интересов страны шаги со стороны других государств.

Перед этим стало известно, чей вопрос для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным оценили в Кремле.

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Путин рассказал, когда была «нулевая мировая война»
Путин вспомнил в интервью «нулевую мировую войну» и ее итоги
22 декабря 2024, 15:10

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин назвал «нулевую мировую войну » и ее итоги. Об этом он сообщил в интервью автору и ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, отрывок которого опубликован в Telegram-канале журналиста.
Российский лидер пояснил, что «нулевой мировой войной» была Крымская война. Путин также вспомнил фразу канцлера Российской империи Александра Горчакова о том, что «Россия сосредотачивается».

По мнению главы РФ, Москва смогла вернуть себе позиции, утраченные в ходе этой войны.

Ранее Владимир Путин сообщил, что не считает, что третья мировая война уже идет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Кремле оценили один вопрос на прямой линии Путина
Пескова поразил вопрос от блогера Бумаги Путину про замедление YouTube в РФ
22 декабря 2024, 13:58

Фото: istockphoto/yulenochekk

Вопрос о замедлении видеохостинга YouTube в России на прямой линии с главой государства Владимиром Путиным поразил представителя Кремля Дмитрия Пескова. Об этом он рассказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Уточняется, что вопрос задал блогер Влад Бумага. Песков подчеркнул умность и солидность вопроса.
«Меня искренне поразил вот этот молодой человек, он действительно задал очень солидный, очень умный вопрос», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Путин ответил, что замедление сервиса связано по большей части с самой платформой, нежели с российской властью. При этом, подчеркнул президент, YouTube нарушил российские законы, за что ему и были предъявлены санкции со стороны Роскомнадзора.

Влад Бумага — белорусский блогер-певец, снимающий влоги, скетчи, пародии и видео музыкальной тематики. Ведет деятельность на YouTube с 2014 года.

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