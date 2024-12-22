Песков: переговоры Путина с премьером Словакии Фицо завершились

Встреча Владимира Путина и Роберта Фицо (Фото: РИА Новости:Артем Геодакян)
Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Кремле завершились. Этим поделился пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков с ТАСС.
«Переговоры завершились», — сказал Песков.
Темами для обсуждения двух политиков стали актуальные вопросы мировой повестки. В общем встреча длилась несколько часов. Песков отметил, что по итогам переговоров совместных заявлений для СМИ от глав государств не будет. Это была первая встреча Путина и Фицо с 2016 года.
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