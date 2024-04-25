Стало известно о планах украинских боевиков захватить белорусский населённый пункт

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В Минске сообщили о подготовке на Украине до тысячи белорусских боевиков, пишет РИА Новости.
Как заявил председатель белорусского Комитета госбезопасности (КГБ) Иван Тертель на Всебелорусском народном собрании, на Украине прошли боевую подготовку порядка тысячи радикально настроенных боевиков, которых хотят привлечь для захвата приграничного населенного пункта в Белоруссии.
По его словам, в Белоруссии создаются скрытые террористические ячейки. Они должны проявиться одновременно с предполагаемым вторжением боевиков в республику.
Ранее глава Белорусии Александр Лукашенко заявил о призыве «тихушек и лохушек» ликвидировать республику.
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По его словам, в Белоруссии создаются скрытые террористические ячейки. Они должны проявиться одновременно с предполагаемым вторжением боевиков в республику.
Ранее глава Белорусии Александр Лукашенко заявил о призыве «тихушек и лохушек» ликвидировать республику.
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Алёна Самарева