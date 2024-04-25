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Командиры ВСУ отправили в Очеретино неподготовленную бригаду из-за быстрого продвижения российских войск, пишет Forbes.
Отмечается, что на линию боевого соприкосновения отправили 100-ю механизированную бригаду, данное подразделение является одним из самых новых и слабо оснащенных в ВСУ. В материале издания выделяют быстроту захода военнослужащих ВС РФ в Очеретино.
Уточняется, что потеря данных позиций может привести к коллапсу обороны украинской армии в районе Авдеевки.
Ранее американский аналитик Майкл Хадсон заявил в интервью YouТube-каналу Dialogue Works, что украинские солдаты боятся вступать в бой с российскими военными на линии боевого соприкосновения, но при этом не против убивать гражданское население.
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Уточняется, что потеря данных позиций может привести к коллапсу обороны украинской армии в районе Авдеевки.
Ранее американский аналитик Майкл Хадсон заявил в интервью YouТube-каналу Dialogue Works, что украинские солдаты боятся вступать в бой с российскими военными на линии боевого соприкосновения, но при этом не против убивать гражданское население.
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Екатерина Коршунова