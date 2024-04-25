В США указали на признаки паники в действиях ВСУ на авдеевском направлении

На Донецком направлении наши войска улучшили свое положение, выбив подразделения ВСУ с занимаемых позиций. Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.