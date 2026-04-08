08 апреля 2026, 17:02

Политолог Андреев: Ценность Зеленского обнулится при урегулировании конфликта

Владимир Зеленский

Украинское руководство фактически утратило внутреннюю легитимность и самостоятельную политическую субъектность и удерживается у власти благодаря внешнему запросу на продолжение конфликта с РФ. Такое мнение выразил руководитель проектов КГ «Полилог», политконсультант Руслан Андреев.





Он считает, Владимир Зеленский станет неудобной и опасной фигурой для тех, кто его поддерживал, как только геополитические приоритеты западных спонсоров сместятся с эскалации на мирное урегулирование конфликта.





«Зеленский как инструмент-оружие левоглобалистских сил в США и Европе, а конкретно клиент демократической партии США и левых правительств ЕС, способен оставаться фактическим правителем Украины до тех пор, пока он исполняет необходимые им задачи», — отметил Андреев в разговоре с RuNews24.ru.