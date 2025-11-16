Стало известно о подготовке заговора против премьера Британии

16 ноября 2025, 09:02

Telegraph: заговор против Стармера готовит его экс-заместитель

Фото: iStock/STILLFX

Заговор против премьера Великобритании Кира Стармера готовит его бывший заместитель, экс-министр жилищного строительства Анджела Рэйнер. Об этом пишет местная газета The Sunday Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.