Стало известно о подготовке заговора против премьера Британии
Заговор против премьера Великобритании Кира Стармера готовит его бывший заместитель, экс-министр жилищного строительства Анджела Рэйнер. Об этом пишет местная газета The Sunday Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно информации издания, Рэйнер призывает депутатов поддержать ее план, а в обмен предлагает им должности в кабинете министров. Политик также полагается на помощь профсоюзов и левого крыла Лейбористской партии. В то же время чиновник, близкий к самой Рэйнер, опроверг эти сведения, назвав их «полной чушью». По его словам, сейчас политик «сосредоточена на представлении своего местного сообщества».
Рэйнер подала в отставку на фоне скандала, связанного с неуплатой налогов. В обращении к Стармеру она заявила, что тяжесть, которая легла на плечи ее детей из-за того, что она остается на своем посту, стала невыносимой. Политик подчеркнула, что глубоко сожалеет о том, что не обратилась за дополнительной консультацией по вопросам налогообложения.
