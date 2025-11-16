16 ноября 2025, 02:03

Депутат АдГ Котре счел «безумием» идею продажи «Северного потока-2» инвестору из США

Фото: iStock/JARAMA

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре раскритиковал возможную продажу ФРГ «Северного потока-2» американскому инвестору Стивену Линчу. Свое мнение политик выразил в разговоре с РБК.





Он считает, что Европа и Германия «подвергаются разграблению» из-за навязчивой идеи прекратить сотрудничество с Россией.



Так, например, хотя Берлин продолжает покупать российские энергоресурсы, он вынужден делать это через посредников с существенной переплатой.





«Полное безумие. Это (возможность продажи «Северного потока-2») признак иррациональной политики», — возмутился Котре.