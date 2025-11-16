В бундестаге назвали «полным безумием» планы по продаже «Северного потока-2»
Депутат АдГ Котре счел «безумием» идею продажи «Северного потока-2» инвестору из США
Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре раскритиковал возможную продажу ФРГ «Северного потока-2» американскому инвестору Стивену Линчу. Свое мнение политик выразил в разговоре с РБК.
Он считает, что Европа и Германия «подвергаются разграблению» из-за навязчивой идеи прекратить сотрудничество с Россией.
Так, например, хотя Берлин продолжает покупать российские энергоресурсы, он вынужден делать это через посредников с существенной переплатой.
Венгрия осудила попытки Польши оправдать подозреваемого во взрыве «Северного потока»
«Полное безумие. Это (возможность продажи «Северного потока-2») признак иррациональной политики», — возмутился Котре.С его точки зрения, Германия могла бы без проблем восстановить проект совместно с РФ, но вместо этого власти ФРГ предпочитают привлекать иностранца.
Согласно материалу, американский инвестор Стивен Линч в прошлом году выражал желание приобрести «Северный поток-2». Он также утверждал, что Европа в конечном итоге вернется к российскому газу.
Ранее сообщалось, что президенты Белоруссии Александр Лукашенко и России Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и строительство нового энергоблока на Белорусской АЭС в Островце.