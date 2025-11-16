В США заявили о панике Трампа из-за файлов Эпштейна

16 ноября 2025, 08:28

Сенатор Мерфи: Трамп запаниковал из-за возможной публикации файлов Эпштейна

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что президент США Дональд Трамп «находится в состоянии паники» из-за возможной публикации файлов, связанных со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает The Hill.