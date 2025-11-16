В США заявили о панике Трампа из-за файлов Эпштейна
Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что президент США Дональд Трамп «находится в состоянии паники» из-за возможной публикации файлов, связанных со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает The Hill.
По словам Мерфи, Трамп «не вел бы себя так», если бы не был «глубоко обеспокоен» тем, что содержится в этих документах. Он предположил, что президент мог быть связан с преступной группировкой, которая занималась сексуальным насилием над детьми.
Сенатор также счел «душераздирающим» тот факт, что глава государства может быть замешан в «таком вопиющем, трусливом безнравственном поступке», отметив, что он не стал бы «так яростно опровергать эту историю или запугивать республиканцев в палате представителей, если бы в этой информации не было чего-то компрометирующего».
Читайте также: