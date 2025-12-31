Стало известно о поездке Путина в Турцию
Турция ожидает визит Путина в ближайшее время
Президент России Владимир Путин может в ближайшее время посетить Турцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецких дипломатических кругах.
По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган постоянно находится на связи с российским лидером. Между ними налажен доверительный диалог, который эффективно решает как двусторонние, так и региональные вопросы. Точная дата предстоящего визита пока не называется.
«Эрдоган пригласил господина Путина с визитом в Турцию, и мы ожидаем, что он состоится в самое ближайшее время», — сказал собеседник агентства.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтверждал, что у Путина есть действующее приглашение в Турцию, и визит будет организован при наличии возможности.