Стало известно о поездке Путина в Турцию

31 декабря 2025, 11:06

Турция ожидает визит Путина в ближайшее время

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин может в ближайшее время посетить Турцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецких дипломатических кругах.





По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган постоянно находится на связи с российским лидером. Между ними налажен доверительный диалог, который эффективно решает как двусторонние, так и региональные вопросы. Точная дата предстоящего визита пока не называется.

«Эрдоган пригласил господина Путина с визитом в Турцию, и мы ожидаем, что он состоится в самое ближайшее время», — сказал собеседник агентства.