Путин отправил резервистов ВС РФ на сборы
Президент России Владимир Путин распорядился провести в 2026 году специальные сборы для граждан РФ, состоящих в мобилизационном резерве Вооруженных сил. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовых актов.
В документе отмечается, что решение приняли на основании федеральных законов «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе». Согласно указу, резервистов планируется привлечь к специальным сборам «для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения».
Также Путин поручил Минобороны определить и утвердить перечень воинских частей, которые будут обеспечивать проведение этих сборов.
Ранее российский лидер поздравил президента США Дональда Трампа с наступающим Новым годом.
