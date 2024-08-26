Стало известно о последствиях задержания Дурова для отношений России и Франции

Фото: соцсети Павла Дурова
Задержание основателя Telegram Павла Дурова усилило напряженность в отношениях между Россией и Францией, сообщает издание Wall Street Journal (WSJ).
Французский чиновник, беседовавший с изданием на условиях анонимности, заявил, что предприниматель является ценным активом для западных спецслужб. По его словам, спецслужбы заинтересованы в аресте Дурова, поскольку он может взламывать программы для обмена зашифрованными сообщениями.
Автор публикации отметил, что причиной ареста бизнесмена стали жалобы президента Франции Эммануэля Макрона, который считает, что его страна является мишенью для российских операций. Он уверен, что этот инцидент негативно скажется на отношениях между Москвой и Парижем.
24 августа стало известно, что Дуров задержан в парижском аэропорту Ле Бурже. Французские судебные власти заявили, что российский предприниматель и программист был причастен к незаконной деятельности.
Читайте также:
Зачем французы арестовали Павла Дурова: что известно, причины, будущее Telegram
Юрист дал оценку делу Дурова
Специалист рассказал об отсутствии альтернатив Telegram
Автор публикации отметил, что причиной ареста бизнесмена стали жалобы президента Франции Эммануэля Макрона, который считает, что его страна является мишенью для российских операций. Он уверен, что этот инцидент негативно скажется на отношениях между Москвой и Парижем.
24 августа стало известно, что Дуров задержан в парижском аэропорту Ле Бурже. Французские судебные власти заявили, что российский предприниматель и программист был причастен к незаконной деятельности.
Читайте также:
Зачем французы арестовали Павла Дурова: что известно, причины, будущее Telegram
Юрист дал оценку делу Дурова
Специалист рассказал об отсутствии альтернатив Telegram
Александр Климов