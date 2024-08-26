Стало известно о последствиях задержания Дурова для отношений России и Франции

Движение «Хезболла» отложило удар по Израилю, который планировался в ответ на убийство их командира Фуада Шукра, чтобы дать шанс переговорам о перемирии в секторе Газа. Об этом сообщил генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насрулла в эфире телеканала «Аль-Манар».