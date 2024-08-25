Юрист дал оценку делу Дурова

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Дело основателя мессенджера Telegram Павла Дурова может стать прецедентом. Такую оценку в интервью РИА Новости дал юрист Илья Русяев.
«Дело может стать прецедентным в контексте ответственности создателей технологических платформ за контент, распространяемый пользователями. Оно поднимает важные вопросы о балансе между свободой слова, правом на приватность и необходимостью борьбы с преступностью в цифровую эпоху», — сказал специалист.
Он подчеркнул, что многое будет зависеть от ответа французских властей и реакции международного сообщества.
Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже после того, как он сошел с борта частного самолета. Дуров подозревается в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.
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Александр Климов