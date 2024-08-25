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Юрист дал оценку делу Дурова

25 августа 2024, 06:05
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Дело основателя мессенджера Telegram Павла Дурова может стать прецедентом. Такую оценку в интервью РИА Новости дал юрист Илья Русяев.
«Дело может стать прецедентным в контексте ответственности создателей технологических платформ за контент, распространяемый пользователями. Оно поднимает важные вопросы о балансе между свободой слова, правом на приватность и необходимостью борьбы с преступностью в цифровую эпоху», — сказал специалист.

Он подчеркнул, что многое будет зависеть от ответа французских властей и реакции международного сообщества.



Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже после того, как он сошел с борта частного самолета. Дуров подозревается в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.

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#франция
#арест
Зеленского раскритиковали за его речи ко Дню независимости Украины
25 августа 2024, 05:57

Президент Украины Владимир Зеленский погубил более 700 тысяч украинских солдат за то, что они предпочел войну миру. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, осудивший Зеленского в социальной сети X после выступления украинского лидера по случаю Дня независимости Украины.
В видеообращении к гражданам Зеленский заявил, что Киев всегда будет помнить бойцов, отдавших жизнь за свою страну.

«Большинство из которых было бы живо сегодня, если бы ты не позволил Украине стать инструментом НАТО. Если бы ты выбрал мир, а не войну», – написал Риттер.

Отставной офицер западной разведки привел статистику, согласно которой 700 тысяч солдат Вооруженных сил республики (ВСУ) погибли в ходе конфликта между Россией и Украиной, и это число будет расти.

«Их кровь на твоих руках», – отметил Риттер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью атаки на Курскую область является пополнение обменного фонда и избежание начала боев в Сумской области.

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#всу
#владимир зеленский
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Азербайджан ввел запрет на въезд депутататм ПАСЕ
25 августа 2024, 04:34

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Власти Азербайджана объявили персонами нон грата всех членов Совета Европы (ПАСЕ), проголосовавших за решение не утверждать мандат делегации страны в Совете Европы (СЕ). Об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, заявление опубликовано на сайте министерства.
По словам Гаджизаде, депутатам не будет разрешен въезд в Азербайджан, если они захотят посетить страну до восстановления полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ.

Ранее Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС, куда входят Россия, Китай и Индия, а также Бразилия, Египет, Иран, ОАЭ, ЮАР, Египет и Эфиопия.

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#мид
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Назван следующий кандидат на пост владельца Telegram
25 августа 2024, 03:32

Фото: iStock/Claudia Nass

Друг и партнер основателя Telegram Павла Дурова, вице-президент Илья Пюрекопский может временно возглавить компанию в связи с задержанием генерального директора в аэропорту Парижа 24 августа. Об этом заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков, передает РИА Новости.
Французские спецслужбы задержали генерального директора Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из своего частного самолета.

Ордер на арест был выдан после того, как Дуров отказался сотрудничать с французскими службами безопасности. Во Франции Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.

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#арест
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#франция
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Илон Маск прокомментировал арест Дурова во Франции
25 августа 2024, 03:18

Фото: iStock/rarrarorro

В 2030 году в Европе будут казнить людей за то, что им нравятся мемы. Так основатель SpaceX Элон Маск отреагировал на задержание создателя Telegram Павла Дурова во Франции на своей странице в социальной сети X.
«POV: на дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем», — высказался Маск.

Французские спецслужбы задержали генерального директора Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из своего частного самолета.

Ордер на арест был выдан после того, как Дуров отказался сотрудничать с французскими службами безопасности. Во Франции Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.

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#павел дуров
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#европа
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В Госдуме призвали к блокировке сайтов французских компаний
Даванков призвал к блокировке сайтов французских компаний, зарабатывающих в РФ
25 августа 2024, 03:06

Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков

Роскомнадзор должен временно заблокировать сайты французских компаний, зарабатывающих деньги в России. С таким призывом в беседе с Осторожно Media выступил вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков.
«Предлагаю Роскомнадзору временно ограничить доступ к сайтам французских компаний и организаций, которые зарабатывают на территории России. И пока Павла Дурова не отпустят, так следует сделать всем странам мира, которые уважают свободу и тайну переписки своих граждан», – заявил парламентарий.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже после того, как он сошел с борта частного самолета. Дуров подозревается в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.

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#депутат
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#арест
#задержание
#франция
#роскомнадзор
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В Telegram заранее разработали план действий на случай ареста Дурова
25 августа 2024, 02:27

Фото: iStock/Penderev

Компания Telegram заранее разработала план действий на случай задержания своего основателя Павла Дурова. Генеральный директор мессенджера рассказал журналисту Такеру Карлсону, что стратегия была одобрена правой рукой Дурова, Дмитрием Буткиным.
План, принятый Дуровым и его заместителями, включает в себя ряд шагов, призванных обеспечить подержание работы компании в случае непредвиденных обстоятельств. Основатель мессенджера заявил, что чувствует давление со стороны спецслужб разных стран и осознает риск своего ареста.

Согласно стратегии, после ареста Павла Дурова в парижском аэропорту 24 августа комитет по развитию Telegram должен взять на себя ответственность и обеспечить бесперебойную работу сервиса на следующее утро.

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#павел дуров
#франция
#арест
#такер карлсон
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Стало известно о перспективах работы Telegram без Дурова
25 августа 2024, 02:17

Фото: istock / Olga Ihnatsyeva

Мессенджер Telegram продолжит работу без своего основателя Павла Дурова. Об этом говорят эксперты, опрошенные РИА Новости.
«Да, не закроют», – заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

По словам генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, если Дуров пообещает французским властям бороться с террористическими каналами и регулировать их, то стороны смогут «найти общий язык» и вопрос можно будет решить без закрытия Telegram.

В субботу, 25 августа, сотрудники французских спецслужб задержали Павла Дурова после того, как он вышел из своего частного самолета в парижском аэропорту Ле Бурже. Предпринимателя сопровождали его девушка и телохранитель, сообщает телеканал TF1.

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#павел дуров
#франция
#арест
#приложения
#мессенджеры
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Во Франции отреагировали на арест Дурова
Экс-депутат ЕП Шопрад: Дурова задержали в целях контроля Telegram
25 августа 2024, 02:08

Фото: iStock/SimonLukas

Задержание создателя Telegram Павла Дурова связано с попытками французских властей контролировать мессенджер. Так отреагировал бывший депутат Европарламента (ЕП) Эмерик Шопрад на своей странице в социальной сети X.
«Истинная причина задержания Дурова связана с тем, что французские власти хотят узнать детали о работе мессенджера, чтобы подвергать цензуре и подавлять любые формы сопротивления глобализму Запада», – заявил политик.

Французские спецслужбы задержали генерального директора Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из своего частного самолета.

Ордер на арест был выдан после того, как Дуров отказался сотрудничать с французскими службами безопасности. Во Франции Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.

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#павел дуров
#депутат
#франция
#арест
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В СПЧ высказались о задержании Дурова во Франции
Мельников: арест Дурова откроет глаза верящим в красивые вывески Запада
25 августа 2024, 01:55

Фото: iStock/Rafa Jodar

Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции должно открыть глаза тем, кто верит в красивые западные вывески, заявил член Совета по правам человека (СПЧ) Алексей Мельников в своем Telegram-канале.
«Задержание Павла Дурова должно окончательно открыть глаза тем "одаренным", кто еще продолжал верить в красивые вывески Запада. Макрон – узурпатор, Франция – полицейское государство», – высказался Мельников.

Французские спецслужбы задержали генерального директора Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из своего частного самолета.

Ордер на арест был выдан после того, как Дуров отказался сотрудничать с французскими службами безопасности. Во Франции Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.

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#павел дуров
#спч
#россия
#арест
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