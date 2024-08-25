Специалист рассказал об отсутствии альтернатив Telegram

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Альтернативы Telegram в мире нет, есть только локальные мессенджеры. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
По словам эксперта, в настоящее время у пользователей установлено в среднем три мессенджера – WhatsApp, Telegram и Facebook* или же Viber.
Куcков подчеркнул, что «эти мессенджеры используются и сегодня», потому что альтернативы им нет.
Французские спецслужбы задержали генерального директора Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из своего частного самолета.
Ордер на арест был выдан после того, как Дуров отказался сотрудничать с французскими службами безопасности. Во Франции Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.
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* запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Куcков подчеркнул, что «эти мессенджеры используются и сегодня», потому что альтернативы им нет.
Французские спецслужбы задержали генерального директора Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из своего частного самолета.
Ордер на арест был выдан после того, как Дуров отказался сотрудничать с французскими службами безопасности. Во Франции Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.
Читайте также:
Илон Маск прокомментировал арест Дурова во Франции
В Telegram заранее разработали план действий на случай ареста Дурова
Стало известно о перспективах работы Telegram без Дурова
* запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Александр Климов