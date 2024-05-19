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Стало известно о проблемах украинцев во время трудоустройства в Великобритании

Bloomberg: украинцы испытывают трудности при трудоустройстве в Великобритании
19 мая 2024, 02:17
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Проживающие в Великобритании украинцы испытывают трудности при трудоустройстве, сообщает агентство Bloomberg на основе информации от беженцев.
Как отмечает издание, украинские беженцы не могут найти работу.

«Беженцы испытывают трудности с тем, чтобы найти высококачественную работу, соответствующую их уровню квалификации», – подчеркнули журналисты.



Управление национальной статистики (ONS) Великобритании показало, что около 58% украинцев после переезда начали работать в другой сфере.

Ранее стало известно, что более 15 000 украинских беженцев в Великобритании остались без крова – это около 7,5 процента от их общего числа.

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Премьер Эстонии заявила о страхе поддерживать Украину
Премьер Эстонии Каллас: страхи поддержке Украине препятствует страх
19 мая 2024, 02:02

Фото: valitsus.ee

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что полной поддержке Украины Западом мешает страх, передает РБК со ссылкой на BNS.
Политик призвала «действовать решительно» и не попадать в «ловушку страха» при оказании помощи Киеву.

«У стран есть разные страхи, будь то страх перед ядерной войной, страх перед эскалацией, страх перед миграцией», – подчеркнула она.

Каллас считает, что Украина должна быть членом как ЕС, так и НАТО.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Эстония не планирует отправлять военный контингент для участия в боевых действиях на Украине.

1 мая стало известно, что Украина получит от Эстонии более миллиарда евро в течение трех лет.

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Минобороны ФРГ запросило у властей дополнительные средства для Украины
Bild: Минобороны Германии запросило у властей 3,8 млрд евро на помощь Украине
19 мая 2024, 01:49

Фото: iStock/bluejayphoto

Министерство обороны Германии запросило у правительства дополнительные 3,8 миллиарда евро на помощь Украине, пишет Bild со ссылкой на источники.
По информации газеты, запрос о дополнительном финансировании может быть подан в парламент в июне. Министр обороны Германии Борис Писториус уже говорил об этом с премьер-министром Олафом Шольцем и министром финансов Кристианом Линднером.

Также, по данным Bild, в 2025 году Министерство обороны Германии планирует запросить рекордные 15 миллиардов евро на помощь Украине.

Ранее Писториус заявил, что Россия планирует атаковать страны НАТО в течение 5-8 лет. Он подчеркнул, что Берлин должен быть готов к сдерживанию Москвы.

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В США заявили о неготовности ВСУ к наступлению России на харьковском направлении
NYT: ВСУ не готовы к наступлению России на харьковском направлении
19 мая 2024, 01:17

Фото: iStock/Irina Piskova

Наступление российских войск на Харьковском направлении оказалось быстрым и сильным для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила газета The New York Times.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна может потерять контроль над Харьковом. Он предрек такое развитие событий, если Киев не получит две системы ПВО Patriot. Однако позже Зеленский заявил, что ситуация в Харьковской области стабилизировалась.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В ЕС усилят требования к ввозу домашних животных из России
В ЕС ужесточат требования к ввозу домашних животных из РФ и Белоруссии
19 мая 2024, 01:01

Фото: iStock/Lightspruch

Европейский союз с 16 сентября усилит требования к ввозу домашних животных из России и Белоруссии, сообщил портал Delfi на основании информации из Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы.
В публикации указывается, что начиная с 16 сентября 2024 года животные будут должны проходить серологическое исследования на антитела к вирусу бешенства, что подтвердят соответствующими документами. Главный государственный ветеринар департамента пограничного контроля Литвы Алиция Заранкович подчеркнула, что Россия и Белоруссия были исключены из списка стран, которые эффективно соблюдают антирабические требования.

«В прошлом году 63 животных, перевозимых в коммерческих целях, не были допущены в Литву из-за несоответствий сопроводительных документов, условий перевозки или идентификационного номера животного», – отметила она.

Ранее Евросоюз запретил доступ ряду российских СМИ.

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Захарова: политика Запада в отношении Грузии безумна
19 мая 2024, 00:39

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала политику Запада в отношении Грузии безумной, подчеркнув, что они начали действовать таким образом после того, как не дестабилизировали ситуацию в стране, как это произошло на Украине, передает телеканал ТВЦ.
«С Грузией не получилось. Поэтому действуют жестко, действуют максимально, как они считают, эффективно с точки зрения сегодняшнего момента. С нашей точки зрения, безумно. Но другого не осталось: не умеют. Все растеряли», – отметила дипломат.

Она подчеркнула, что Грузия сопротивляется западному влиянию, потому что в ее политической системе и обществе есть люди, которые в меньшей степени задумываются о внешних факторах и заботятся о людях, проживающих в стране.

Ранее Захарова заявила, что призыв Евросоюза предоставить властям Грузии право граждан на протест может быть расценен как вмешательство во внутренние дела страны.

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В Минобороны Украине заявили, что повестки вручаются только под роспись
Минобороны Украины: повестки выдаются только под роспись
19 мая 2024, 00:23

Фото: iStock/kornyeyeva

Пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказал в эфире национального телемарафона об условиях вручения повестки, передает информационное агентство ТАСС.
Лазуткин заявил, что врученными будут считаются только повестки, выданные под личную роспись. По его словам, в настоящее время другие варианты отсутствуют.

«Если будут какие-либо постановления или какие-то акты, которые, так сказать, что-то меняют, тогда будем об этом говорить», – отметил он.

В субботу, 18 мая, на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Повестка будет считаться врученной по почте даже в случае отсутствия гражданина по месту жительства. Также был подписан закон, разрешающий мобилизацию определенных категорий заключенных в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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В США оценили возможность перелома ситуации на Украине
ТАС: последний пакет помощи США не повлияет на украинский конфликт
18 мая 2024, 23:24

Фото: iStock/Andrii Atanov

Последний пакет помощи США Украине вряд ли изменит ход военных действий в пользу Киева, пишет издание The American Conservative со ссылкой на экспертов.
Журналисты TAC оценили возможность перелома ситуации на Украине, сославшись на мнение профессора военной истории Университета Калгари. Он утверждает, что американская помощь «крайне маловероятно окажет какое-либо значимое влияние на конечный исход войны» и только продлит ее.

«Вашингтон должен разъяснить Киеву свою неспособность постоянно поставлять Украине оружие», – резюмируют авторы публикации.

Ранее США обещали выделить Украине еще два миллиарда долларов через фонд оборонной промышленности. В мае, после нескольких месяцев рассмотрения, парламент одобрил пакет помощи Киеву в размере 61 миллиард долларов.

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Стало известно о намерении республиканцев сменить спикера Джонсона
Axios: республиканцы желают сменить Джонсона, несмотря на поддержку Трампа
18 мая 2024, 23:11

Фото: iStock/csfotoimages

Члены Республиканской партии США, поддерживающие кандидата в президенты Дональда Трампа, хотят, чтобы спикер Палаты представителей Майк Джонсон покинул свой пост после президентских выборов, сообщает Axios со ссылкой на источники.
Отмечается, что республиканцы хотят сменить спикера, несмотря на тесные отношения между Джонсоном и Трампом, которые уважительно относятся друг к другу. В частности, два политика уже поддерживают контакт и обсуждали первые действия Трампа в Белом доме в случае победы на выборах.

Кроме того, отмечает издание, сам бывший президент считает спикера «довольно хорошим союзником» и верным однопартийцем.

Один из кандидатов на замену Джонсону – нынешний глава юридического комитета Джим Джордан, который боролся за пост спикера в начале 2023 года.

Ранее Трамп заявил, что Третья мировая война может разразиться в течение пять месяцев, оставшихся до выборов в стране. Политик добавил, что стране «предстоят пять опасных месяцев из-за этого безумца», подразумевая нынешнего главу президента Джо Байдена и его внешнюю политику.

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Госдеп отказался комментировать новые санкции в отношении российских СМИ
18 мая 2024, 23:02

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

Госдепартамент США отказался отвечать на вопрос РИА Новости о возможности введения новых санкций в отношении российских СМИ.
Ведомство направило запросы агентства в Европейский Союз, который запретил вещание таких СМИ, как «Известия», «Российская газета», портал Voice of Europe и сами РИА Новости.

Заявление Совета Европы об ограничениях, введенных в отношении четырех российских СМИ, было опубликовано 17 мая. Организация обвинила Россию в проведении международной кампании по манипулированию информацией. По словам официальных лиц ЕС, эта работа направлена не только на Украину, но и на европейских граждан и партий.

Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев расценил запрет как желание Запада продолжать оказывать давление на Москву и Минск.

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#сша
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