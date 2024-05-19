Стало известно о проблемах украинцев во время трудоустройства в Великобритании

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Проживающие в Великобритании украинцы испытывают трудности при трудоустройстве, сообщает агентство Bloomberg на основе информации от беженцев.
Как отмечает издание, украинские беженцы не могут найти работу.
Управление национальной статистики (ONS) Великобритании показало, что около 58% украинцев после переезда начали работать в другой сфере.
Ранее стало известно, что более 15 000 украинских беженцев в Великобритании остались без крова – это около 7,5 процента от их общего числа.
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«Беженцы испытывают трудности с тем, чтобы найти высококачественную работу, соответствующую их уровню квалификации», – подчеркнули журналисты.
Управление национальной статистики (ONS) Великобритании показало, что около 58% украинцев после переезда начали работать в другой сфере.
Ранее стало известно, что более 15 000 украинских беженцев в Великобритании остались без крова – это около 7,5 процента от их общего числа.
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Александр Климов