Стало известно о продвижении ВС России на Донбассе

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Российские военные продвинулись на пяти участках фронта в Донбассе. Об этом информирует украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.
По данным канала, ВС РФ продвинулись в районе Красногоровки на кураховском направлении. Помимо этого, отмечается, что Армия России осуществляет наступление в районе Гродовки на покровском направлении и Пречистовки к западу от Угледара в ДНР.
Кроме того, российские силы, продвигаются в районе Песчаного на купянском направлении. Аналитики сообщают о наступлении в районе Макеевки в ЛНР.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ начали использовать дроны с термитом в зоне СВО, который выжигает даже бетон. Представитель силовых структур рассказал, что военные ВС России уже научились противостоять их воздействию.
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По данным канала, ВС РФ продвинулись в районе Красногоровки на кураховском направлении. Помимо этого, отмечается, что Армия России осуществляет наступление в районе Гродовки на покровском направлении и Пречистовки к западу от Угледара в ДНР.
Кроме того, российские силы, продвигаются в районе Песчаного на купянском направлении. Аналитики сообщают о наступлении в районе Макеевки в ЛНР.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ начали использовать дроны с термитом в зоне СВО, который выжигает даже бетон. Представитель силовых структур рассказал, что военные ВС России уже научились противостоять их воздействию.
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Дарья Осипова