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Российские военные группировки войск «Запад» поразили пункт дислокации с 10 военными Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировало Минобороны России.
Сообщается, что разведка цели и наведение орудия проводились с помощью дронов. Командир орудия с позывным Третий сообщил, что удар был нанесен расчетом самоходной артиллерийской установки (САУ) «Пион». Выстрелы производились на дистанцию примерно 20-25 км.
Уничтожение боевиков ВСУ было также зафиксировано с помощью дронов. Старший офицер батареи с позывным Костер пояснил, что в основном расчет занимается контрбатарейной борьбой, а также добавил при этом, что орудие благодаря калибру 203-мм работает на дистанции до 37 км. Отмечается, что среди пораженных целей есть натовские гаубицы М777, САУ Caesar и Krab.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область специальная военная операция приобрела новое измерение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Поразили временный пункт дислокации живой силы ВСУ в количество 10 человек», — отметил он.
Уничтожение боевиков ВСУ было также зафиксировано с помощью дронов. Старший офицер батареи с позывным Костер пояснил, что в основном расчет занимается контрбатарейной борьбой, а также добавил при этом, что орудие благодаря калибру 203-мм работает на дистанции до 37 км. Отмечается, что среди пораженных целей есть натовские гаубицы М777, САУ Caesar и Krab.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область специальная военная операция приобрела новое измерение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова