В Одессе у ж/д станции, где находились склады ВСУ, прогремели взрывы, сообщило подполье

Фото: istock/Vladimir Zapletin
Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что в Одессе у ж/д станции, где находились склады Вооруженных сил Украины, прогремели взрывы. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, взрывы прозвучали в 2:45 на восточной окраине Одессы. Местные жители отметили, что они доносились со стороны железнодорожной станции Одесса-Восточная (Куяльник).
На ней находятся несколько складов, где постоянно осуществляется работа с военными грузами, а также две большие секции с гаражами для хранения военной техники, добавил он.
Кроме этого, в пригороде Одессы был нанесен удар по порту Черноморска. По словам Лебедева, сопровождался он продолжительной детонацией. Подпольщик добавил, что после взрыва на место направились более десятка «скорых».
Помимо этого, с аэродрома «Школьный» вылетел вертолет, который также направился к месту взрыва, однако после он улетел в направлении Румынии/Молдавии.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
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На ней находятся несколько складов, где постоянно осуществляется работа с военными грузами, а также две большие секции с гаражами для хранения военной техники, добавил он.
Кроме этого, в пригороде Одессы был нанесен удар по порту Черноморска. По словам Лебедева, сопровождался он продолжительной детонацией. Подпольщик добавил, что после взрыва на место направились более десятка «скорых».
Помимо этого, с аэродрома «Школьный» вылетел вертолет, который также направился к месту взрыва, однако после он улетел в направлении Румынии/Молдавии.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
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Дарья Осипова