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Стало известно о промышленном шпионаже против России

Мантуров обвинил недружественные страны в промышленном шпионаже против РФ
25 декабря 2023, 05:56
Фото: Kremlin.ru

Фото: Kremlin.ru

Вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что страны, не проявляющие дружественности к России, активно занимаются промышленным шпионажем против нее. Эту информацию приводит РИА Новости.
Мантуров уточнил, что такие страны заинтересованы в российских разработках, характеристиках военной продукции и в кадрах с ценными знаниями.

«Это было, есть и, вероятно, будет всегда. Мы видим, что сейчас это даже выходит за рамки просто шпионажа. Вы, возможно, слышали о случаях, когда Служба безопасности России предотвратила покушение на одного из руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса», — пояснил он.

Ранее Мантуров говорил о превосходстве России в сфере производства вооружений. Он отметил, что Россия достигла высокого темпа производства техники раньше, чем западные страны, и планирует сохранить этот темп.

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#россия
#страны
#покушение
#служба
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Евродепутат Уоллес призвал ЕС понести ответственность за мобилизацию украинцев
25 декабря 2023, 05:53

Фото: iStock/sinonimas

Депутат Европарламента (ЕП) Мик Уоллес заявил, что государства ЕС должны понести ответственность за решение выдавать Киеву украинских беженцев, подлежащих мобилизации. Об этом сообщает CNN.
Ирландский парламентарий таким образом отреагировал на планы эстонских властей начать поиски мужчин призывного возраста из числа мигрантов и отправить их на фронт по просьбе украинской стороны.

«Значит, они хотят швырнуть ещё больше детей из рабочего класса в мясорубку, разжигая глупую прокси-войну НАТО и США на Украине, которую невозможно выиграть? Европейские политики, поддерживающие эту войну, должны быть привлечены к ответственности», — высказался Уоллес.

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#евросоюз
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Названа вероятная причина взрыва в доме в Сириусе
Администрация Сириуса: причиной взрыва в доме, предположительно, стал газ
25 декабря 2023, 03:48

Фото: iStock/RamonCast

Взрыв в жилом доме на федеральной территории Сириуса в Сочи, по предварительной версии, возник из-за утечки бытового газа, сообщили в пресс-службе администрации.
Это предположение подтверждается тем, что все 114 квартир оборудованы индивидуальными газовыми котлами. Однако точная причина взрыва пока остается неопределенной.

Из-за произошедшего чрезвычайного случая были эвакуированы жильцы 13 квартир. Шесть человек временно разместили в отеле «Гамма Сириус».

Сейчас жителям позволяют зайти в свои квартиры только при сопровождении правоохранительных сотрудников, чтобы забрать личные вещи и документы. Полиция и сотрудники Росгвардии охраняют территорию.

Взрыв в Сириусе произошел ночью 25 декабря. В результате инцидента разрушились балкон и остекление нескольких квартир. Пострадали два человека. На месте происшествия работали 60 спасателей и 19 единиц техники.

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Корабль ВМС США обстрелял разведывательный аппарат хуситов в Красном море
25 декабря 2023, 03:34

Фото: iStock/GWImages

Корабль ВМС США в Красном море обстрелял летательный аппарат хуситов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя йеменского движения Мухаммеда Абделя Саляма.
Представитель военизированного движения отметил, что американские вооружённые силы вели огонь по разведывательному летательному аппарату из нескольких орудий.

Утоняется, что один из снарядов ВМС США взорвался около судна, шедшего из российского порта под флагом Габона.

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Вучич заявил о задержании 35 человек в ходе беспорядков в Белграде
Вучич: в ходе беспорядков у администрации Белграда задержаны более 35 человек
25 декабря 2023, 03:26

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Свыше 35 человек были задержаны по итогам инцидентов перед городской администрацией в Белграде, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу Pink.
По его словам, протестующие причинили значительный ущерб государству. В настоящее время ведется поиск некоторых участников беспорядков, которые, как отметил Вучич, будут задержаны в течение ночи.

«Где бы они ни скрывались, им не удастся уйти», — подчеркнул президент.
В ночь на 25 декабря участники протестов перекрыли центральные улицы Белграда и пытались атаковать здание городской администрации. Протесты вспыхнули после проведения парламентских выборов. Демонстранты бросали камни и бутылки в сторону правоохранительных органов, на что полиция ответила слезоточивым газом и разогнала протестующих.

Александар Вучич назвал попытку штурма здания городской администрации атакой на суверенитет страны со стороны сторонников прозападной оппозиции. Он также отметил, что эта попытка связана с внешним воздействием.

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Фон дер Ляйен обвинили в разжигании войны в секторе Газа
Депутат ЕП Дейли назвала фон дер Ляйен фрау Геноцид за начало войны в Газе
25 декабря 2023, 03:02

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

Депутат Европарламента из Ирландии Клэр Дейли высказала мнение о председателе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, обвинив ее в разжигании конфликта в секторе Газа. Ее комментарии были опубликованы на странице в социальной сети X (бывший Twitter).
Дейли критиковала действия фон дер Ляйен и связывала ее решения с началом военных действий в Газе. Кроме того, она использовала термин «фрау Геноцид» при обращении к главе ЕК.

«Увы, с такими "защитниками демократии"... Я думаю, что я выражаю мнение многих граждан Европы, когда говорю: "нет, спасибо, фрау Геноцид"», - написала Дейли.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также обвинил Урсулу фон дер Ляйен в воинственной риторике относительно конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, Парижу следует способствовать снижению напряженности в регионе.

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Сербия поблагодарила спецслужбы России за информацию о готовящихся беспорядках
Премьер Брнабич: спецслужбы России предупредили Сербию о готовящихся беспорядках
25 декабря 2023, 02:43

Фото: iStock/rarrarorro

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила на телеканале Pink, что информацию о планируемых беспорядках в Белграде спецслужбам Сербии передали их российские коллеги.
Она лично выразила благодарность Москве за предоставленное предупреждение.

«Российская служба безопасности поделилась информацией с нами, но нас обвиняли в распространении дезинформации, что, конечно же, нелепо», — отметила политик.
Она также добавила, что многие другие страны были в курсе готовящихся событий, но не предложили помощи.

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В США заявили об ударе России по НАТО
Экс-советник Пентагона Фримен: В НАТО произошел раскол из-за России
25 декабря 2023, 02:24

Фото: iStock/Cineberg

Экс-помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман заявил, что неудачи западных стран в конфликте с Российской Федерацией на Украине привели к расколу в НАТО.
«Существовавший ранее фасад единства НАТО дал трещину. Теперь некоторые члены НАТО открыто отказываются от идеи продолжения этого конфликта на Украине», — сказал он в ходе интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Он предположил, что уничтожение «лучшего оружия» НАТО Россией привело к дискредитации военных возможностей Североатлантического альянса.

Фриман добавил, что Запад не смог добиться международной изоляции РФ. При этом большинство стран не поддерживают курс США на конфронтацию с Москвой, подчеркнул эксперт.

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Вучич проведет встречу с послом России в понедельник
25 декабря 2023, 01:57

Фото: сайт Кремля

Президент Сербии Александр Вучич в понедельник, 25 декабря, проведёт в Белграде встречу с послом РФ Александром Боцан-Харченко. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию сербского лидера.
«Президент Республики Сербия Александр Вучич встретится с послом РФ Александром Боцан-Харченко в понедельник, 25 декабря, в 9.00 (11.00 мск) в здании Генерального секретариата», — цитирует агентство заявление администрации Вучича.

Кроме того, встречу с Боцан-Харченко в понедельник также назначил глава МИД Сербии Ивица Дачич.

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#вучич
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Вучич созвал срочное заседание Совбеза
Pink TV: Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности Сербии
25 декабря 2023, 01:33

Президент Сербии Александр Вучич созвал внезапное заседание Совета национальной безопасности страны, сообщает местный телеканал Pink TV.
По информации ТАСС, на площадь перед зданием администрации Белграда прибыли несколько десятков полицейских машин, перевозящих внутри сотрудников правоохранительных органов, одетых в шлемы и снабженных щитами.

Ранее протестующие предприняли попытку штурма здания администрации Белграда, метая в полицейских камни и бутылки. Ответом стало применение полицией слезоточивого газа. Протесты начались после парламентских выборов, где, по официальным данным, коалиция, возглавляемая Вучичем, одержала победу. Полицейские уже разогнали участников протеста.

В своем заявлении Вучич назвал попытку штурма здания муниципалитета в Белграде сторонниками прозападной оппозиции атакой на суверенитет страны. Сербский лидер отметил, что попытка штурма была спровоцирована внешними факторами и подчеркнул: «Мы сохраним независимость, самостоятельность и суверенитет нашей страны».

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