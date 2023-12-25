Стало известно о промышленном шпионаже против России

Фото: Kremlin.ru
Вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что страны, не проявляющие дружественности к России, активно занимаются промышленным шпионажем против нее. Эту информацию приводит РИА Новости.
Мантуров уточнил, что такие страны заинтересованы в российских разработках, характеристиках военной продукции и в кадрах с ценными знаниями.
Ранее Мантуров говорил о превосходстве России в сфере производства вооружений. Он отметил, что Россия достигла высокого темпа производства техники раньше, чем западные страны, и планирует сохранить этот темп.
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«Это было, есть и, вероятно, будет всегда. Мы видим, что сейчас это даже выходит за рамки просто шпионажа. Вы, возможно, слышали о случаях, когда Служба безопасности России предотвратила покушение на одного из руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса», — пояснил он.
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Артем Кузьмин