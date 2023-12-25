Старший офицер ВСУ: Россия лишила Украину возможности производить оружие

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Старший офицер ВС Украины, пожелавший сохранить анонимность, заявил, что Россия уничтожила военную промышленность Украины, тем самым вынуждая Киев менять запросы к западным партнерам. Об этом пишет The Independent.
Офицер также указал, что ВСУ сейчас полностью зависят от поставок оружия из Великобритании, США, Южной Кореи и стран ЕС.
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