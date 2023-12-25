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Старший офицер ВСУ: Россия лишила Украину возможности производить оружие

The Independent: Россия лишила Украину возможности производить оружие
25 декабря 2023, 04:50
Фото: iStock/Tomas Ragina

Фото: iStock/Tomas Ragina

Старший офицер ВС Украины, пожелавший сохранить анонимность, заявил, что Россия уничтожила военную промышленность Украины, тем самым вынуждая Киев менять запросы к западным партнерам. Об этом пишет The Independent.

Украинский военный отметил, что ВС РФ удалось парализовать промышленность Украины, в результате чего Киев лишился возможности производить необходимое снаряжение на территории страны.

Офицер также указал, что ВСУ сейчас полностью зависят от поставок оружия из Великобритании, США, Южной Кореи и стран ЕС.

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Стало известно о рекордных поставках вооружений для ВС РФ
Глава Минпроматорга Мантуров заявил об огромных поставках вооружений для ВС РФ
25 декабря 2023, 05:33

Фото: iStock/Anna_Anikina

Вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что объем производства и поставок военной техники для Вооруженных сил Российской Федерации в 2023 году увеличился в 10-12 раз по ряду позиций. Об этом сообщает РИА Новости.
Мантуров подчеркнул, что речь идет о значительных объемах. Он отметил, что из-за определенных особенностей не может предоставить конкретные данные о конкретных видах поставок и финансирования, однако подчеркнул, что эти цифры огромны.

Также министр отметил, что гособоронзаказ в 2023 году увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом.

Ранее Мантуров говорил о превосходстве России в сфере производства вооружений. Он отметил, что не может предсказать, насколько западные страны будут готовы соревноваться.

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МО: Тульские десантники сбили более десяти дронов ВСУ за неделю под Артёмовском
25 декабря 2023, 04:34

Фото: сайт Минобороны РФ

Подразделение ПВО десантников из Тулы за неделю уничтожило более десятка разведывательных дронов ВСУ на Артёмовском участке фронта в Донбассе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«На Артёмовском направлении подразделения тульских десантников от ударов с воздуха прикрывают расчеты ПЗРК «Верба», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что десантники-зенитчики беспрерывно ведут боевое дежурство по ПВО и прикрытию воинских частей и подразделений соединения на Артёмовском участке фронта.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Мантуров заявил о превосходстве России в производстве вооружений
Глава Минпромторга Мантуров: Россия опережает Запад по производству вооружений
25 декабря 2023, 04:25

Фото: iStock/zim286

Глава Минпромторга России вице-премьер Денис Мантуров заявил, что на данный момент Россия опережает страны Запада по производству вооружений, сообщает РИА Новости.
Мантуров отметил, что Россия достигла более высокого темпа производства по сравнению с Западом. По его словам, в работе над этим вопросом активно участвуют Министерство обороны и Министерство промышленности и торговли. Он подчеркнул намерение Москвы сохранить достигнутые показатели.

«Однако насчет того, насколько у западных стран хватит решимости, я не готов высказываться за них. На данный момент мы опережаем их с некоторым отрывом», — добавил он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Запад от производства оружия на Украине. Она подчеркнула, что в случае реализации этих планов российская сторона примет необходимые меры для обеспечения своей безопасности.

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На Украине ужаснулись тактике ВСУ
Главред портала «Цензор.нет» Бутусов: тактика ВСУ требует полного пересмотра
25 декабря 2023, 02:29

Фото: iStock/Anna_Anikina

Главный редактор портала «Цензор.нет» и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов выразил мнение о необходимости полной переработки текущей тактики Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что она приводит к серьезным потерям.
«Та тактика, которую мы используем сейчас, просто неприемлема! Это недостаток хорошей тактики и отсутствие стратегии», — подчеркнул он в эфире своего YouTube-канала.
По его мнению, ВСУ неэффективно используют имеющееся вооружение. Он указал на отсутствие укреплений в обороне и недостаток системного использования дронов. Также отметил, что украинские войска нападают без достаточных резервов.

Ранее начальник штаба батальона 32-й бригады ВСУ Михаил Лысенко отметил, что ни одна из изученных ВСУ тактик, основанных на опыте НАТО, не оказалась эффективной против массивных сил России.

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На Украине испугались гражданской войны из-за усиления мобилизации
Соскин: Усиление мобилизации может вызвать гражданскую войну на Украине
25 декабря 2023, 02:05

​Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что из-за решения действующего президента Украины Владимира Зеленского усилить мобилизацию на Украине может начаться гражданская война.
Он добавил, что на начала гражданской войны в стране будут влиять «все события».

«Денег всё равно нет, есть девальвация гривны, будет инфляция, начнется карточная система, никаких успехов на фронте нет, есть огромные потери, есть совершенно зажравшаяся верхушка, утратившая понимание ситуации», — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Бывший советник президента отметил, что Киев планирует продолжать боевые действия даже при возможном отказе западных партнёров поставлять вооружения.

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Названо самое большое препятствие на пути Украины в Евросоюз
Nihon Keizai: коррупция является самым тревожным аспектом на пути Украины в ЕС
25 декабря 2023, 01:57

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Коррупция, по мнению японского издания Nihon Keizai, является, возможно, самой главной проблемой Украины на пути в Европейский союз (ЕС).
Издание отмечает, что даже Министерство обороны, вовлеченное в противостояние с российской армией, постоянно сталкивается с обвинениями в коррупции, особенно в области продовольствия и оборудования.

«Никто не будет мириться с исчезновением средств, выделенных для поддержки, в темноте», - говорится в материале.
Автор также предполагает, что энтузиазм вокруг переговоров о присоединении скоро может уступить место разочарованию из-за финансовых проблем и коррупции на Украине. По его мнению, это может привести к тому, чего хочет Россия.

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Бойца «Кракена» поразила тактика России на передовой
Боец «Кракена»: Россия подготовила линию обороны, которую невозможно прорвать
25 декабря 2023, 01:37

Фото: iStock/Nzpn

Российская армия разработала выдающуюся линию обороны, которая оказалась непробиваемой во время контратаки, отметил боец батальона «Кракен» в беседе с журналистом Романом Бебехом.
Он отметил, что контратака началась не по заранее разработанному плану, что привело к отсутствию согласованности действий между различными подразделениями и высоким потерям.

Летом этого года началась контратака ВСУ, но украинская сторона практически не добилась значимых результатов. В свете неудач Украины российская армия, по мнению военных экспертов, может начать собственное масштабное наступление. Это рассматривается как логическое развитие военных действий.

Согласно оценкам российской стороны, потери ВСУ в ходе контратаки составили почти 200 тысяч человек.

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«Страна.ua»: В Одессе прогремели взрывы
25 декабря 2023, 00:44

Фото: iStock/RamonCast

В Одессе прогремели взрывы. Об этом украинское издание «Страна.ua» сообщает в своём Телеграм-канале.
Подробности произошедшего в настоящее время не приводятся.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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Глава МО Украины Умеров: демобилизации не будет до конца конфликта
24 декабря 2023, 18:48

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В данный момент на Украине анализируются решения, позволяющие военным отдохнуть или быть частично уволенными, но не демобилизованными.
Об этом рассказал министр обороны страны Рустем Умеров в интервью изданию «Общественное».

«Слово «демобилизация» мы можем использовать только после того, как закончится война. Поскольку враг продолжает боевые действия, мы нашли решения, дающие возможность человеку, который уже 2 года находится в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он передохнул или был частично освобожден», — говорит Рустем Умеров.
Умеров объяснил, что власти прорабатывают данные вопросы юридически, законодательно и технически. По словам министра, речь здесь идёт об огромном кластере решений, накопившихся за последние 2 года.

«А вообще наша цель — изменить парадигму, чтобы служение не воспринималось как наказание» —сказал в заключении Умеров.
Ранее сообщалось, что власти Украины планируют ликвидировать понятие «ограниченно годный». Перечь положений обновлённого законопроекта о мобилизации в своём Telegram-канале представила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Отмечается, что все граждане будут делиться либо на годных, либо на негодных к прохождению службе. Для определения годности украинцы будут повторно проходить военно-лечебную комиссию.

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