Стало известно о рекордных поставках вооружений для ВС РФ

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Вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что объем производства и поставок военной техники для Вооруженных сил Российской Федерации в 2023 году увеличился в 10-12 раз по ряду позиций. Об этом сообщает РИА Новости.
Мантуров подчеркнул, что речь идет о значительных объемах. Он отметил, что из-за определенных особенностей не может предоставить конкретные данные о конкретных видах поставок и финансирования, однако подчеркнул, что эти цифры огромны.
Также министр отметил, что гособоронзаказ в 2023 году увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом.
Ранее Мантуров говорил о превосходстве России в сфере производства вооружений. Он отметил, что не может предсказать, насколько западные страны будут готовы соревноваться.
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Также министр отметил, что гособоронзаказ в 2023 году увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом.
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Артем Кузьмин