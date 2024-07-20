Стало известно о просьбе демократов ускорить уход Байдена

Фото: сайт Белого дома
Помощники руководства Демократической партии в Палате представителей призвали членов партии, которые просят Джо Байдена не баллотироваться на новый срок, поскорее выступить с заявлением, передает издание Politico, ссылаясь на три источника, знакомых с ходом обсуждений.
Демократическое руководство Палаты представителей не обращается к членам партии с прямым призывом выступить против выдвижения Байдена. Оно лишь дает рекомендации относительно сроков обращения.
По данным издания, 35 действующих демократов призвали Байдена отказаться от участия в кампании. Число тех, кто делает подобные заявления как в Палате представителей, так и в Сенате, продолжает расти.
Согласно статье, помощники Байдена недовольны действиями руководства демократов, направленными на исключение его из предвыборной гонки. Однако некоторые приближенные лица в частном порядке заявили, что лучшим выходом для партии может стать уход Байдена.
Ранее сообщалось, что руководство Национального комитета Демократической партии США намерено выдвинуть Байдена в качестве кандидата на президентских выборах, несмотря на многочисленные призывы снять свою кандидатуру.
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По данным издания, 35 действующих демократов призвали Байдена отказаться от участия в кампании. Число тех, кто делает подобные заявления как в Палате представителей, так и в Сенате, продолжает расти.
Согласно статье, помощники Байдена недовольны действиями руководства демократов, направленными на исключение его из предвыборной гонки. Однако некоторые приближенные лица в частном порядке заявили, что лучшим выходом для партии может стать уход Байдена.
Ранее сообщалось, что руководство Национального комитета Демократической партии США намерено выдвинуть Байдена в качестве кандидата на президентских выборах, несмотря на многочисленные призывы снять свою кандидатуру.
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Александр Климов