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Стало известно о просьбе демократов ускорить уход Байдена

20 июля 2024, 06:11
Фото: сайт Белого дома

Фото: сайт Белого дома

Помощники руководства Демократической партии в Палате представителей призвали членов партии, которые просят Джо Байдена не баллотироваться на новый срок, поскорее выступить с заявлением, передает издание Politico, ссылаясь на три источника, знакомых с ходом обсуждений.
Демократическое руководство Палаты представителей не обращается к членам партии с прямым призывом выступить против выдвижения Байдена. Оно лишь дает рекомендации относительно сроков обращения.

По данным издания, 35 действующих демократов призвали Байдена отказаться от участия в кампании. Число тех, кто делает подобные заявления как в Палате представителей, так и в Сенате, продолжает расти.



Согласно статье, помощники Байдена недовольны действиями руководства демократов, направленными на исключение его из предвыборной гонки. Однако некоторые приближенные лица в частном порядке заявили, что лучшим выходом для партии может стать уход Байдена.

Ранее сообщалось, что руководство Национального комитета Демократической партии США намерено выдвинуть Байдена в качестве кандидата на президентских выборах, несмотря на многочисленные призывы снять свою кандидатуру.

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#выборы
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#сша
#джозеф байден
Американца арестовали после угроз убийства Трампа
Полиция Флориды задержала мужчину по обвинению в угрозах убийства Трампа
20 июля 2024, 05:50

Фото: iStock/Thomasaf

Полиция Флориды арестовала американца за то, что он угрожал убить кандидата в президенты США Дональда Трампа и кандидата в вице-президенты страны Джей Ди Вэнса, передает РИА Новости со ссылкой на данные правоохранителей.
«В пятницу, 19 июля, департамент полиции города Джунипер арестовал Майкла Вайсмана по обвинениям в письменных угрозах убийства после того, как расследование установило, что подозреваемый публиковал письменные угрозы в социальных сетях против бывшего президента Дональда Трампа, сенатора Джей-Ди Вэнса и их семей», – говорится в заявлении ведомства.

Несколько жителей пожаловались на подозрительное поведение Вайсмана. Подозреваемый был задержан в рамках совместного расследования полиции, Секретной службы и прокуратуры.

Ранее президент Трамп заявил, что Секретная служба проделала огромную работу, с первой попытки устранив совершившего покушение стрелка. Он подчеркнул, что хотел продолжить выступление на митинге, несмотря на покушение, но агенты Секретной службы убедили его покинуть встречу и отправиться в больницу.

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#сша
#полиция
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Белоусов принял важные решения: как прошла встреча главы Минобороны РФ и военкоров
20 июля 2024, 05:23

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Глава Минобороны России Андрей Белоусов в пятницу, 19 июля, провел новую встречу с военными корреспондентами, освещающими специальную военную операцию (СВО) на Украине. О деталях обсуждения читайте в материале «Радио 1».

Разговор был «максимально открытым и откровенным»


По словам военкора Александра Коца, с главой оборонного ведомства «снова состоялся максимально открытый и откровенный разговор».

«Андрей Белоусов посчитал важным рассказать о том, какие меры были приняты после прошлой встречи. В том числе и по вопросам, озвученным коллегами, которые в пятницу не смогли приехать в Минобороны», – написал военный корреспондент в своем Telegram-канале.

Белоусов снова встретился с военкорами
Белоусов снова встретился с военкорами

Список поручений Белоусова дополнится


По словам Коца, в результате предыдущей встречи, состоявшейся 10 июня, был составлен список из 21 пункта. Дополнения в этот список будут внесены после новой встречи, некоторые решения уже озвучены.

Так, создан механизм признания инвалидами боевых действий тех, кто воевал на Донбассе с 2014 по 2022 год. Бойцы смогут проходить военно-врачебную комиссию в гражданском госпитале на базе отдыха, если в регионе нет военного госпиталя. Одиннадцать региональных администраций, а также Росгвардия, уже откликнулись на просьбу Минобороны, выделив коечный фонд.

https://radio1.ru/news/politika/belousov-snova-vstretilsya-s-veonkorami/">
Белоусов снова встретился с военкорами
Белоусов снова встретился с военкорами

Военкор также добавил, что будет создан проект по протезированию, в котором большую нагрузку на себя взяли московские власти.

На военных аэродромах будут построены укрытия


Один из вопросов Коца к министру на первой встрече касался отсутствия убежищ для самолетов на военных аэродромах. Как пояснил военный корреспондент, Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно пытались атаковать российские военные самолеты на взлетно-посадочной полосе с помощью высокоточных западных ракет с кассетной начинкой.

На пятничном совещании Белоусов сообщил Коцу, что по аэродромам уже составлен график работ и укрытия обязательно будут построены.

Первая атака ВСУ на Северную Осетию: работа ПВО, разрушения, подробности
Первая атака ВСУ на Северную Осетию: работа ПВО, разрушения, подробности

Также в сентябре в Госдуме во втором чтении будет рассмотрен законопроект о передаче армии конфискованного гладкоствольного оружия. В то же время Министерство обороны закупит для испытаний 1000 единиц специальных антидроновых патронов, по результатам испытаний их начнут поставлять в войска.

Также Минобороны на базе Народного фронта будет сотрудничать с народными конструкторскими бюро, которое изготовят необходимую технику для передовой. Перспективным производителям будет предоставлена полная инфраструктура, а также финансовая поддержка.

«Министр не стал скрывать, что по некоторым болевым вопросам решения пока не найдены. Но команда Белоусова их активно ищет с профильными специалистами», – подчеркнул Коц.

10 июня состоялась встреча с корреспондентами, освещающими спецоперацию на Украине. Корреспонденты сообщили, что встреча с министром была сердечной и конструктивной. Коц сообщил, что в ходе встречи министр Белоусов дал поручения и что подобные мероприятия станут регулярными.

Ранее, 10 июня, состоялась встреча Андрея Белоусова с военными корреспондентами. Военкоры сообщили, что их встреча с министром Белоусовым была откровенной и конструктивной. По словам Коца, в ходе встречи глава оборонного ведомства дал указания, и подобные мероприятия станут регулярными.

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#россия
#андрей белоусов
#инвалиды
#донбасс
#оружие
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Белоусов снова встретился с военкорами Военкор также добавил, что будет создан проект по протезированию, в котором большую нагрузку на себя взяли московские власти.На военных аэродромах будут построены укрытияОдин из вопросов Коца к министру на первой встрече касался отсутствия убежищ для самолетов на военных аэродромах. Как пояснил военный корреспондент, Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно пытались атаковать российские военные самолеты на взлетно-посадочной полосе с помощью высокоточных западных ракет с кассетной начинкой.На пятничном совещании Белоусов сообщил Коцу, что по аэродромам уже составлен график работ и укрытия обязательно будут построены. Первая атака ВСУ на Северную Осетию: работа ПВО, разрушения, подробности Также в сентябре в Госдуме во втором чтении будет рассмотрен законопроект о передаче армии конфискованного гладкоствольного оружия. В то же время Министерство обороны закупит для испытаний 1000 единиц специальных антидроновых патронов, по результатам испытаний их начнут поставлять в войска.Также Минобороны на базе Народного фронта будет сотрудничать с народными конструкторскими бюро, которое изготовят необходимую технику для передовой. Перспективным производителям будет предоставлена полная инфраструктура, а также финансовая поддержка.«Министр не стал скрывать, что по некоторым болевым вопросам решения пока не найдены. Но команда Белоусова их активно ищет с профильными специалистами», – подчеркнул Коц.10 июня состоялась встреча с корреспондентами, освещающими спецоперацию на Украине. Корреспонденты сообщили, что встреча с министром была сердечной и конструктивной. Коц сообщил, что в ходе встречи министр Белоусов дал поручения и что подобные мероприятия станут регулярными.Ранее, 10 июня, состоялась встреча Андрея Белоусова с военными корреспондентами. Военкоры сообщили, что их встреча с министром Белоусовым была откровенной и конструктивной. По словам Коца, в ходе встречи глава оборонного ведомства дал указания, и подобные мероприятия станут регулярными.Читайте также:Русофобка, националистка, депутат Рады: чем была известна убитая Ирина Фарион«На Западе не могли поверить в существование»: что известно о российской бомбе ФАБ-3000Решение старой проблемы: что известно о приказе министра обороны РФ Белоусова"/>
В Киеве высказались о перспективах ВСУ в НАТО
Кулеба: ВСУ будет на втором месте по боеспособности в НАТО
20 июля 2024, 04:40

Фото: iStock/Olena_Z

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут второй по боеспособности силой в Североатлантическом альянсе (НАТО), а их артиллерия совместима с оружием военного блока. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.
По его словам, страны-члены НАТО извлекли уроки из опыта украинской армии. Также он добавил, что действия Киева привели к изменению стандартов и практики альянса.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен признался, что Вашингтон отказался поддерживать Украину, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в ноябре. По словам Блинкена, каждая администрация способна принимать собственные политические решения.

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#дональд трамп
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Русофоб, националист, депутат Рады: чем была известна убитая Ирина Фарион
20 июля 2024, 04:30

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион скончалась во львовской больнице после покушения в пятницу, 19 июля. Что известно об убийстве одной из самых ярых русофобов Украины, читайте в материале «Радио ​1».

Смерть подтвердили высокопоставленные лица Украины


О кончине 60-летней Фарион сообщила пресс-служба Львовского первого медицинского объединения. В скором времени информацию подтвердили директор Львовской областной военной администрации Максим Козицкий и мэр города Андрей Садовой.

«К большому сожалению, несмотря Очень жаль, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось. Искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ирины Дмитриевны», – заявил Козицкий.

Экс-депутат Верховной Рады Украины Фарион умерла в больнице
Экс-депутат Верховной Рады Украины Фарион умерла в больнице

Фарион госпитализировали в критическом состоянии


По словам местной журналистки Марты Олиярник, бывшему депутату выстрелили в висок. Преступник был в перчатках, а пистолет без глушителя. Согласно данным Верховной Рады Алексея Гончаренко*, нападавший поджидал женщину возле ее дома.

Фарион, которая была госпитализирована, находилась в критическом состоянии «на грани жизни и смерти».

По словам заведующей отделением анестезиологии Первого Львовского медицинского объединения Натальи Матолинец, Фарион была проведена первичная хирургическая обработка головы. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в состоянии глубокой мозговой комы.

Дело о нападении на депутата переквалифицировали


Изначально нападение на парламентария было квалифицировано как попытка умышленного убийства. Однако Национальная полиция Украины переквалифицировала инцидент на статью об умышленном убийстве.

В ведомстве подчеркнули, что предпринимают все необходимые меры для установления и задержания нападавшего.

Дело о покушении на экс-депутата Рады Фарион переквалифицировали
Дело о покушении на экс-депутата Рады Фарион переквалифицировали

Реагируя на покушение на Фарион, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководители Министерства внутренних дел (МВД) и Службы безопасности Украины (СБУ) оперативно докладывают о поиске совершившего покушение.

«Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность», – заявил президент Украины.

Фарион высказывалась против русского языка на Украине


Ирина Фарион была депутатом Верховной Рады с 2012 по 2014 год и являлась членом украинской националистической партии «Свобода». Она неоднократно высказывалась против использования русского языка на Украине.

В 2023 году она опубликовал электронное письмо от студента из Крыма, который поддержал ее заявление о том, что русскоязычные солдаты в Вооруженных силах Украины (ВСУ) не являются украинцами. При этом профессор не стала скрывать личные данные отправителя письма.

В ответ СБУ возбудила против нее уголовное дело, после чего она была уволена со своей должности в местном университете «Львовский политехник». Однако суд ее оправдал, она была восстановлена в должности преподавателя.

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* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#больница
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Двоих россиян приговорили к тюремному заключению в Саудовской Аравии
Двоих россиян отправили в тюрьму в Саудовской Аравии из-за махинаций с хаджем
20 июля 2024, 02:35

Фото: iStock/Yingko

Двое россиян отправлены в тюрьму в Саудовской Аравии по обвинению в махинациях с хаджем, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российской Хадж-миссии Хизбулу Асуева.
По его словам, один из россиян был задержан между Джиддой и Меккой и приговорен к одному году и 10 месяцам лишения свободы. Второй находится под стражей, и его судьба на данный момент неизвестна. Оба мужчины, как утверждается, незаконно организовывали хадж, носили поддельные бейджи и совершали другие нарушения закона.

Асуев добавил, что для участия в хадже требуется специальная виза. В то же время многие люди пытались участвовать в хадже только по туристическим документам.

«Было более 500 тысяч нелегальных паломников на территории Саудовской Аравии, 500-700 тысяч человек. В том числе из России было тоже три-четыре тысячи нелегалов, точно никто не может сказать», – сообщил Асуев.

В июне французское агентство AFP сообщило, что более тысячи человек погибли от жары и давления. Более половины из них были незарегистрированными паломниками.

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#тюрьма
#саудовская аравия
#россияне
#мусульмане
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«Мы договорились»: Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Трампом
20 июля 2024, 02:01

Президент Украины Владимир Зеленский в своих социальных сетях сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.
«Я поговорил с [Дональдом Трампом], чтобы поздравить его с выдвижением [в кандидаты в президенты США] от Республиканской партии и осудить шокирующую попытку убийства в Пенсильвании. Я пожелал ему сил и абсолютной безопасности в будущем», – рассказал Зеленский.

Также он сообщил, что договорился «с президентом Трампом обсудить на личной встрече, какие шаги могут сделать мир справедливым и по-настоящему прочным».

В свою очередь, бывший хозяин Белого дома охарактеризовал свой разговор с украинским президентом как «очень хороший».

«Он поздравил меня с очень успешной Национальной республиканской конвенцией и тем, что я стал республиканским номинантом на [пост] президента Соединенных Штатов», – заявил Трамп.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что мировые лидеры хотят восстановить личные отношения с Трампом, готовясь к его возможной победе на предстоящих выборах.

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#дональд трамп
#владимир зеленский
#украина
#сша
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Демократы объявили кандидата в президенты
Демократы решили выдвинуть Байдена кандидатом в президенты
20 июля 2024, 01:40

Фото: iStock/vchal

Руководство Национального комитета Демократической партии (DNC) США заявило о намерении выдвинуть кандидатуру президента Джо Байдена на президентские выборы 2024 года, несмотря на многочисленные призывы к нему выйти из предвыборной гонки, передает РИА Новости.
«Джо Байден и Камала Харрис будут переизбраны благодаря вам», – заявил председатель DNC Джейми Харрисон в ходе со своими сторонниками в пятницу, 19 июля.

Ранее Байден заявил о намерении продолжить свою предвыборную кампанию, которая была приостановлена в связи с покушением на бывшего президента США Дональда Трампа. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс опроверг информацию о том, что семья Байдена обсуждала вопрос о выходе главы государства из президентской гонки.

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#партия
#сша
#белый дом
#выборы
#предприниматели
#президент
#джозеф байден
#дональд трамп
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«Провокация и вызов демократии»: Кличко высказался об убийстве Фарион
20 июля 2024, 01:36

Фото: РИА Новости/Стрингер

Мэр Киева Виталий Кличко осудил в своем Telegram-канале убийство бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион и назвал произошедшее провокацией.
«Насилие – не метод борьбы с оппонентами и теми, кто мыслит иначе», – заявил он.

По его словам, убийство депутата Фарион – вызов правоохранительным органам, демократии и стабильности в стране.

Кличко отметил, что все обстоятельства произошедшего должны быть немедленно расследованы, а результаты – обнародованы.

Ранее сообщалось, что Фарион скончалась в одной из львовских больниц после покушения в пятницу, 19 июля. По словам местной журналистки Марты Олиярник, экс-депутату выстрелили в висок. Информацию о смерти 60-летней Фарион подтвердили глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий и мэр города Андрей Садовой.

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#депутат
#верховная рада
#украина
#львов
#смерть
#убийство
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Маск призвал установить предельный возраст для кандидатов в президенты США
Илон Маск призвал установить предельный возраст кандидатов в президенты США
20 июля 2024, 01:25

Фото: iStock/rarrarorro

Американский предприниматель Илон Маск призвал ввести предельный возраст для кандидатов на выборах президента США. Об этом он заявил в социальной сети X.
«Должен быть определен максимальный возраст [для президента США]», – отметил миллиардер.

Ранее президент США Джо Байден раскритиковал Маска и обвинил его в попытке купить выборы. Бизнесмен неоднократно заявлял, что на следующих выборах он будет голосовать за республиканца Дональда Трампа. Позже предприниматель ответил на критику американского лидера в шутливой форме.

В марте Маск назвал Байдена «мрачной марионеткой» СМИ и активистов.

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