У ЕС возникли подозрения в отношении Бельгии из-за активов России

28 ноября 2025, 11:46

Politico: ЕС заподозрил Бельгию в удержании прибыли от активов России

Фото: istockphoto/sinonimas

В Евросоюзе (ЕС) выражают обеспокоенность тем, что Бельгия может использовать доходы от замороженных российских активов в своих интересах. Об этом 28 ноября сообщает газета Politico.