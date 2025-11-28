У ЕС возникли подозрения в отношении Бельгии из-за активов России
В Евросоюзе (ЕС) выражают обеспокоенность тем, что Бельгия может использовать доходы от замороженных российских активов в своих интересах. Об этом 28 ноября сообщает газета Politico.
Согласно информации издания, Еврокомиссия (ЕК) планирует принять решение об отправке российских активов в качестве кредита Украине на экстренном заседании, назначенном на 18 декабря. Однако премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер выступает против этой инициативы.
Пять дипломатов из разных европейских стран выразили опасения, что Бельгия может преследовать второстепенные цели, удерживая российские активы ради своей выгоды. В ответ на критику власти Бельгии заявили, что все доходы, полученные от российских резервов, предназначаются для поддержки Киева.
Ранее сообщалось, что ЕК представит черновик по использованию замороженных активов РФ на неделе.
