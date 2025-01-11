Стало известно о пуске ядерного реактора на крейсере «Адмирал Нахимов»

Ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)
На тяжелом атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов» осуществили физический пуск ядерного реактора. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Помимо пуска ядерного реактора также была завершена операция по размагничиванию судна. По данным источника, запуск реактора не означает окончание ремонта и модернизации крейсера, а указывает на готовность ядерной энергетической установки работать на полную мощность.
Напомним, в начале декабря прошлого года стало известно, что крейсер «Адмирал Нахимов» приступил к заводским ходовым испытаниям.
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