В порту Санкт-Петербурга вспыхнул ледокол, причины выясняются

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В Большом порту Санкт-Петербурга во время ремонтных работ произошло возгорание на неэксплуатируемом ледоколе «Адмирал Макаров», сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел 26 ноября, огонь удалось ликвидировать, пострадавших нет.
Ледокол был создан в 1975 году и является одним из трех ледоколов, которые были построены в Финляндии по заказу СССР.
Сейчас сотрудники прокуратуры проводят проверку соблюдения противопожарных требований и законодательства при эксплуатации водного транспорта. Причины возгорания выясняются. Ледокол находился на причале порта и не использовался в навигации.
Проверка направлена на выявление возможных нарушений в организации ремонтных работ и обеспечение безопасности на объектах водного транспорта.
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Ледокол был создан в 1975 году и является одним из трех ледоколов, которые были построены в Финляндии по заказу СССР.
Сейчас сотрудники прокуратуры проводят проверку соблюдения противопожарных требований и законодательства при эксплуатации водного транспорта. Причины возгорания выясняются. Ледокол находился на причале порта и не использовался в навигации.
Проверка направлена на выявление возможных нарушений в организации ремонтных работ и обеспечение безопасности на объектах водного транспорта.
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Мария Моисеева