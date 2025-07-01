01 июля 2025, 07:21

Константинов: слова мэра Одессы о том, что город не является русским, глупы

Фото: iStock/Multipedia

Глава крымского парламента Владимир Константинов резко отреагировал на слова мэра Одессы Геннадия Труханова, который заявил, что Одесса — «не русский город». В интервью РИА Новости Константинов охарактеризовал позицию Труханова как «глупую» и отметил, что это свидетельствует о недостатке исторических знаний у мэра.





По мнению Константинова, Одесса по праву является русской землей, так как была основана российской императрицей Екатериной II в 1794 году. Он подчеркнул, что история города неразрывно связана с Россией. Константинов также добавил, что сама Украина является частью русской земли, а украинский народ — частью русского народа.





«Слова мэра Одессы — это глупая позиция недалекого и необразованного человека, который не знает истории того места, где находится», — сказал Константинов.