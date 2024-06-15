Стало известно о разногласиях между Бербок и Шольцем из-за санкций против России

Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила неудовлетворенность отказом канцлера Олафа Шольца поддержать 14-й пакет санкций против России.
В то время как ее ведомство активно занимается усилением рестрикций в отношении Москвы, это вызывает разногласия между Бербок и Шольцем, сообщает ZDF.
В материале отмечается, что Бербок считает такую ситуацию неправильной, проблемной и вредной для имиджа. Она надеется, что очередной пакет антироссийских санкций будет принят в ближайшее время, пишет ZDF.
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«Очевидно, что над этим [пакетом санкций] работает министерство иностранных дел, а не канцелярия и не все федеральное правительство. Бербок так не говорит. Это связано с расхождениями во мнениях с канцлером Олафом Шольцем», — говорится в тексте.
В материале отмечается, что Бербок считает такую ситуацию неправильной, проблемной и вредной для имиджа. Она надеется, что очередной пакет антироссийских санкций будет принят в ближайшее время, пишет ZDF.
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Артем Кузьмин