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Новый пакет финансовой помощи США для Украины в размере 250 миллионов долларов был встречен в Киеве «с прохладной благодарностью», сообщила газета The Washington Post.
Украинские чиновники предупредили о возможных проблемах с выплатой зарплат и социальных пособий уже в январе в случае отсутствия дополнительных средств. Отмечается, что поддержка от США составляет приблизительно треть бюджета Украины.
Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев отметил, что новая финансовая помощь от США позволит Украине «продержаться» некоторое время.
Однако он подчеркнул, что эти средства не изменят ситуацию на военном поле в пользу Украины. Чернев также отметил наличие проблем с поддержкой Киева со стороны Соединенных Штатов.
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Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев отметил, что новая финансовая помощь от США позволит Украине «продержаться» некоторое время.
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Артем Кузьмин