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В Одесской области прогремели взрывы

«Страна.ua»: В Одесской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
29 декабря 2023, 01:02
Фото: iStock/3DFOX

Фото: iStock/3DFOX

В Одесской области прогремели взрывы. Об этом пишет «Страна.ua».

«О взрывах в Одесской области сообщают местные паблики», — пишет издание в Телеграм-канале.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, ранее на территории Одесской области была объявлена воздушная тревога.

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В Британии раскрыли последствия потери Украиной Марьинки
Express: взятие Марьинки Россией значительно ударит по доверию Запада к Украине
29 декабря 2023, 01:43

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Потеря Украиной Марьинки может негативно сказаться на восприятии Западом действий Киева. Об этом написал журналист Алессандра Скотто Ди Сантоло в своей статье для британского издания Express.
Она утверждает, что захват Марьинки Россией может изменить акцент на более боеспособные украинские военные подразделения на юге, оказывая влияние на их боевой дух и доверие международного сообщества к усилиям Украины в военном плане.

Скотто Ди Сантоло добавила, что разрушение позиций украинских вооруженных сил и продвижение российских войск в городе становятся серьезным ударом для Киева.

Министр обороны России Сергей Шойгу 25 декабря доложил президенту Владимиру Путину о захвате Марьинки в ДНР. Он подчеркнул, что это снизит оборонительные возможности Вооруженных сил Украины и предоставит дополнительные ресурсы российским военным на этом участке линии фронта.

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Рогов призвал провести на Украине повторный референдум о независимости
Рогов предложил провести на Украине повторный референдум о независимости
29 декабря 2023, 01:22

Фото: iStock/olegda88

Представитель группы «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов предложил провести повторный референдум о независимости на территории Украины, передает агентство РИА Новости.
По его мнению, предыдущий референдум был сильно подвержен фальсификации.

«Считаю, что необходимо провести новый референдум на всей территории, контролируемой правительством Владимира Зеленского, включая исторически русские города — Чернигов, Харьков, Киев, Днепропетровск, Одессу, вплоть до Львова. Вопрос о независимости должен быть задан», — подчеркнул он.
Рогов утверждает, что результаты референдума в 1991 году, где большинство проголосовало за независимость Украины, были подвергнуты фальсификации. Он призывает «исправить историческую ошибку, которую, по его словам, допустила группа сепаратистов из числа местной политической элиты и украинских националистов».

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Рогов: Система ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь
28 декабря 2023, 21:24

Фото: iStock/e-crow

Российская система ПВО отразила атаку ВСУ на город Мелитополь в Запорожской области, об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«В Мелитополе громко. Система ПВО России поразила вражескую цель в небе над Мелитополем», — прокомментировал систему Рогов.

Ранее украинские военные атаковали завод электротехнической продукции «Стрела» в Брянской области. По информации Telegram-канала Mash, в результате атаки пострадала 45-летняя местная жительница. Осколок боеприпаса попал ей в спину. Тогда сообщалось, что Вооружённые силы Украины ведут атаку российского региона при помощи реактивных систем залпового огня.

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#всу
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#сво
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De Telegraaf: В Нидерландах боятся войны с Россией
28 декабря 2023, 21:12

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Нидерландская война должна постоянно пополняться новобранцами из-за угрозы войны с Россией, с таким заявлением выступил уходящий в отставку главнокомандующий вооруженными силами страны Мартин Вийнен в интервью для De Telegraaf.
«Нидерланды должны серьезно опасаться войны, и наше общество должно подготовиться к этому», — прокомментировал ситуацию Вийнен.

Он также отметил, что армия Нидерландов должна постоянно пополняться резервистами и добровольцами, чтобы, в случае угрозы со стороны России, суметь противостоять ей.

Ранее стало известно, что Нидерланды подготовили 18 истребителей F-16 для передачи Украине. Как отметил премьер-министр страны Марк Рютте, передача Киеву F-16 была одним из самых главных пунктах в договорённостях о поддержке Вооружённых сил Украины.

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#армия
#договор
#общество
#нидерланды
#война
#россия
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С 2022 года Киев принудительно эвакуировал из ДНР 100 тысяч человек
28 декабря 2023, 20:39

Фото: iStock/YakubovAlim

С августа 2022 года Киев принудительно эвакуировал с подконтрольной ему территории ДНР более 100 тысяч человек, об этом сообщает украинское министерство по вопросам реинтеграции в своём Telegram-канале.
«Обязательная эвакуация населения Донецкой области (подконтрольная Киеву часть ДНР — ред.) началась в августе 2022 года. С этого времени в ее пределах в безопасные регионы переместились более 100 тысяч граждан. Среди них — более 13,2 тысячи детей и более 4,8 тысячи маломобильных», — прокомментировали ситуацию в украинском ведомстве.

Принудительно эвакуированных жителей Донецкой области перевозят в Житомирскую, где селят в бесплатных приютах.

Напомним, на этой неделе российские военные освободили город Марьинка, расположенный в Донецкой Народной Республике. Западные и российские эксперты сходятся в том, что эта победа крайне сильно ослабила и без того не прочную оборону ВСУ.

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Депутат Рады выступил против репрессивных методов мобилизации на Украине
Депутат Рады Чернев выступил против репрессивных методов мобилизации на Украине
28 декабря 2023, 20:20

Фото: iStock/Olena_Z

Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев выступил против репрессивных методов мобилизации, которые прописаны в новом законопроекте о призыве на военную службу. Об этом Чернев сообщил в эфире телеканала «Рада».
Он отметил, что украинцы демотивированы силовыми рейдами сотрудников военкоматов. По мнению Чернева, важно предоставлять максимальную информацию гражданам Украины о том, что будет происходить после того, как придут в военкомат.

Парламентарий подчеркнул, что людей необходимо мотивировать, а не запугивать, так как они считают, что как только их отправят на линию боевого соприкосновения, то они сразу же погибнут.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал готовящийся законопроект о мобилизации, однако выступил против не отвечающих интересам украинских войск пунктов, в особенности, не поддержал женскую мобилизацию.

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Женщина пострадала при обстреле ВСУ брянского поселка Суземка
Богомаз: обстреле ВСУ брянского поселка Суземка пострадала мирная жительница
28 декабря 2023, 19:03

Фото: iStock/vadimrysev

Украинская сторона обстреляла поселок Суземка в Брянской области, пострадала мирная жительница. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Под обстрелом украинских террористов поселок Суземка. По гражданским объектам выпущено более 15 снарядов. По предварительной информации, ранение получила мирная жительница», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавшая находится в больнице, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также глава региона добавил, что в результате украинского обстрела повреждены 11 частных домов и административное здание. При этом одна хозпостройка полностью уничтожена. Также повреждения получили автомобили. Частично нарушено энергоснабжение. Аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий обстрела.

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«Три дня»: В ДНР предсказали, когда на Украине закончится американская помощь
Гагин: Предоставленные Украине США 250 миллионов долларов закончатся через 3 дня
28 декабря 2023, 18:51

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Помощь, которую Соединённые Штаты выделили Украине, закончится через три дня, с таким заявлением выступил советник главы ДНР Ян Гагин.
«На днях было заявлено о новогодней помощи Украине госдепартаментом Соединённых Штатов, она, предположительно, составит 250 млн долларов. Если верить тому же госдепартаменту Соединённых Штатов, то Украина ежедневно тратит на войну с русскими около 100 млн долларов, получается простая арифметика», — подчеркнул Гагин.

Таким образом, выделенных денег Украине едва ли хватит на три дня войны, заключил советник.

Гагин напомнил, что на Украине, помимо специальной военной операции, есть ещё масса нерешённых глобальных вопросов. Страну накрыл демографический кризис, качественно работающая промышленность там практически отсутствует, а экономика и вовсе терпит полный крах.

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#сво
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На Украине признали, что в Стамбуле Путин желал достичь мира с Украиной
Экс-замглавы МИД Украины Чалый: в Стамбуле Путин хотел достичь мира
28 декабря 2023, 18:42

Фото: iStock/Diy13

Бывший замглавы МИД Украины Александр Чалый признался, что на переговорах в Стамбуле в 2022 году, стороны достигли определенного компромисса и приблизиться к мирному урегулированию конфликта. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
Тогда Чалый вошел в состав группы переговорщиков со стороны Украины. По его словам, российская и украинская делегации почти два месяца обсуждали соглашение о мирном урегулировании конфликта сторон.

Он отметил, что уже к концу апреля 2022 года конфликтующие стороны были максимально близки к мирному урегулированию конфликта. Однако «какие-то причины» достигнутые договоренности сорвались.

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