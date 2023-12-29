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В Одесской области прогремели взрывы. Об этом пишет «Страна.ua».
«О взрывах в Одесской области сообщают местные паблики», — пишет издание в Телеграм-канале.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, ранее на территории Одесской области была объявлена воздушная тревога.
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