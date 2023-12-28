С 2022 года Киев принудительно эвакуировал из ДНР 100 тысяч человек

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С августа 2022 года Киев принудительно эвакуировал с подконтрольной ему территории ДНР более 100 тысяч человек, об этом сообщает украинское министерство по вопросам реинтеграции в своём Telegram-канале.
«Обязательная эвакуация населения Донецкой области (подконтрольная Киеву часть ДНР — ред.) началась в августе 2022 года. С этого времени в ее пределах в безопасные регионы переместились более 100 тысяч граждан. Среди них — более 13,2 тысячи детей и более 4,8 тысячи маломобильных», — прокомментировали ситуацию в украинском ведомстве.
Принудительно эвакуированных жителей Донецкой области перевозят в Житомирскую, где селят в бесплатных приютах.
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