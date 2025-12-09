FT: США могут выйти из НАТО и сблизиться с Россией
Новая американская стратегия национальной безопасности может привести к выходу из НАТО и началу сближения с Россией. Об этом сообщает Financial Times.
В материале издания говорится, что новая американская доктрина является своего рода ультиматумом, направленным на Европу. Этот документ предназначен для того, чтобы страны континента выразили свое одобрение политике Белого дома.
Соединенные Штаты также призвали европейские государства взять на себя обязательства по обеспечению собственной обороны.
Ранее сообщалось, что американский журналист Такер Карлсон выразил надежду снова посетить Россию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
