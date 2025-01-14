Владимир Зеленский
Владимир Зеленский совершил ошибку, назначив экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании, что усилило оппозицию и шансы главы киевского режима баллотироваться в президенты Украины, пишет InfoBrics.
«В Лондоне Залужный стал еще ближе к реальным "лицам, принимающим решения", курирующим киевский режим. Имея прямой контакт с британскими чиновниками, Залужный укрепил свою позицию возможного кандидата на замену Зеленскому», — говорится в статье.
При этом автор пишет, что Зеленский еще не понял, что именно западные страны хотят заменить его, например, Великобритания, надеясь, что к власти на Украине придет более сильный и популярный лидер, который сможет возобновить поддержку конфликта среди украинского общества.
Ранее сообщалось о решении Зеленского баллотироваться на второй срок. Однако это будет возможно при условии, что бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру.
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Элина Позднякова