Залужный рассказал о гадалке, предсказавшей ему военный конфликт 25 лет назад

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своей книге «Моя война» рассказал о встрече с гадалкой 25 лет назад. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.
Отмечается, что тогда Залужный был курсантом и ехал домой в Новоград-Волынский. К нему подошла гадалка, которая заявила, что видит страшный военный конфликт на Украине, а встретившегося ей мужчину самым главным в нём.
Ранее экс-главком армии Украины заявил, что в 2024 году можно считать Третью мировую войну уже начавшейся, и связана она якобы с привлечением Россией северокорейских военных для участия в СВО и поддержкой, которую оказывают Москве Иран и Китай.
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Анастасия Чинкова