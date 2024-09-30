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На Западной Украина стремительно растёт сопротивление насильственной мобилизации и действиям властей в целом. Об этом сообщил экс-советник НАТО, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Он подчеркнул, что внутри Украины образовалась оппозиция. В первую очередь речь идёт о западной части страны.
Полковник убеждён, что настроение украинцев стремительно смещается в сторону прекращения боевых действий. Также в стране начали активнее ставить под сомнение обоснованность позиции киевских властей.
Также специалист в заключение отметил, что украинская армия постепенно разрушается что видно на примере дезертиров и бойцов, отказывающихся идти на фронт.
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Полковник убеждён, что настроение украинцев стремительно смещается в сторону прекращения боевых действий. Также в стране начали активнее ставить под сомнение обоснованность позиции киевских властей.
Также специалист в заключение отметил, что украинская армия постепенно разрушается что видно на примере дезертиров и бойцов, отказывающихся идти на фронт.
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Анастасия Чинкова