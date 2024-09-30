Weltwoche: Орбан намерен согласовать место проведения переговоров Москвы и Киева

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет согласовать место проведения переговоров представителей России и Украины. За основу он намерен принять китайско-бразильскую мирную инициативу, к обсуждению которой затем присоединились Франция и Швейцария.
Об этом сообщает швейцарское издание Weltwoche со ссылкой на главу венгерского правительства. Ранее Китай, Бразилия и другие государства-единомышленники Глобального Юга приняли решение о создании открытой платформы «Друзья мира» для разрешения украинского кризиса и урегулирования конфликта.
Совместное коммюнике по этому поводу подписали Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия. В обсуждении также приняли участие Венгрия, Франция и Швейцария.
В публикации указано, что Орбан заручился поддержкой стран, входящих в платформу «Друзья мира». Сейчас ведутся переговоры о месте проведения мирного саммита с участием России и Украины.
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Совместное коммюнике по этому поводу подписали Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия. В обсуждении также приняли участие Венгрия, Франция и Швейцария.
В публикации указано, что Орбан заручился поддержкой стран, входящих в платформу «Друзья мира». Сейчас ведутся переговоры о месте проведения мирного саммита с участием России и Украины.
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Александр Бойцов