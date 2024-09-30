В Швейцарии отреагировали на разочарование Киева

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«Формула мира» Владимира Зеленского — не единственная мирная инициатива, которую можно обсуждать и поддерживать. Об этом заявил глава отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо в беседе с РИА Новости. Его слова стали реакцией на заявление МИД Украины, которое выразило разочарование решением Швейцарии приветствовать китайско-бразильскую инициативу мирного разрешения конфликта.
На вопрос агентства о том, можно ли, по мнению Швейцарии, выражать согласие с другими мирными планами кроме украинского, Бидо ответил:
Представитель швейцарского министерства также подчеркнул, что обязательно нужно рассматривать все предложения о мирном урегулировании конфликта на Украине, если они опираются на международное право и Устав ООН.
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«Да, и это, кстати, отражено в «совместном коммюнике» конференции высокого уровня по миру на Украине, организованной Швейцарией 15 и 16 июня 2024 года в Бюргенштоке»
Представитель швейцарского министерства также подчеркнул, что обязательно нужно рассматривать все предложения о мирном урегулировании конфликта на Украине, если они опираются на международное право и Устав ООН.
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Данил Пономарев