«Он был бы счастлив»: в Госдуме объяснили, почему Трамп разочарован в Путине
Депутат Чепа заявил, что Трамп хотел бы видеть Путина более уступчивым
У России и США сегодня сохраняется множество разногласий по ключевым международным вопросам, и это напрямую влияет на отношения лидеров двух стран. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По словам депутата, заявления президента США Дональда Трампа о взаимопонимании и контактах с российским лидером Владимиром Путиным при различии взглядов являются вполне нормальными. При этом Чепа подчеркнул, что Россия не намерена подстраиваться под чьи-либо ожидания и будет последовательно отстаивать собственные интересы.
«Он был бы счастлив, если бы Путин под него подстраивался. Нет, конечно, у нас свои интересы. И мы будем защищать именно их, а не играть в угоду кому-либо на политической арене», — отметил парламентарий.Также Чепа добавил, что в США, по его мнению, отсутствует единый вектор развития страны. Он указал на внутренние противоречия, политические шатания и «псевдодемократию», из-за которых американские политики вынуждены вести сложные политические игры.