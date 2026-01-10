«Он был бы счастлив»: в Госдуме объяснили, почему Трамп разочарован в Путине

10 января 2026, 19:57

Депутат Чепа заявил, что Трамп хотел бы видеть Путина более уступчивым

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

У России и США сегодня сохраняется множество разногласий по ключевым международным вопросам, и это напрямую влияет на отношения лидеров двух стран. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.





По словам депутата, заявления президента США Дональда Трампа о взаимопонимании и контактах с российским лидером Владимиром Путиным при различии взглядов являются вполне нормальными. При этом Чепа подчеркнул, что Россия не намерена подстраиваться под чьи-либо ожидания и будет последовательно отстаивать собственные интересы.





«Он был бы счастлив, если бы Путин под него подстраивался. Нет, конечно, у нас свои интересы. И мы будем защищать именно их, а не играть в угоду кому-либо на политической арене», — отметил парламентарий.