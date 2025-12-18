Трамп в утреннем обращении к нации ни разу не упомянул Украину и Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп в обращении к нации подвел итоги года, рассказав об «исторических» достижениях своей администрации и планах на будущее. При этом он ни разу не упомянул в речи Украину и Венесуэлу, передает РИА Новости.
Трамп начал речь в Овальном кабинете с громкого заявления, утверждая, что за 11 месяцев его команда достигла больше, чем предыдущие администрации за всю историю США. Он добавил, что унаследовал страну в ужасном состоянии, с рекордной инфляцией и хаосом, развязанным демократами.
«Год назад наша страна была мертва. Она была абсолютно мертва. Наша страна была на грани краха, была полностью провалившейся», — сказал американский лидер.
«Трамп — Венесуэла, Россия — Украина»: в Сети всплыло громкое «пророчество» Жириновского
Теперь, по его словам, Соединенные Штаты являются «самой крутой страной в мире», о чём ему якобы говорил каждый иностранный лидер.
Примечательно, что выступление Трампа обошло стороной кризисные ситуации вокруг Украины и Венесуэлы. Ранее журналист Такер Карлсон сообщил со ссылкой на американского законодателя, что от президента США стоит ожидать новостей о начале войны с Венесуэлой во время утреннего обращения к нации.
Отметим, что Венесуэла уже попросила созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения «продолжающейся агрессии» со стороны Соединенных Штатов.