Трамп в утреннем обращении к нации ни разу не упомянул Украину и Венесуэлу

18 декабря 2025, 05:53

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп в обращении к нации подвел итоги года, рассказав об «исторических» достижениях своей администрации и планах на будущее. При этом он ни разу не упомянул в речи Украину и Венесуэлу, передает РИА Новости.





Трамп начал речь в Овальном кабинете с громкого заявления, утверждая, что за 11 месяцев его команда достигла больше, чем предыдущие администрации за всю историю США. Он добавил, что унаследовал страну в ужасном состоянии, с рекордной инфляцией и хаосом, развязанным демократами.





«Год назад наша страна была мертва. Она была абсолютно мертва. Наша страна была на грани краха, была полностью провалившейся», — сказал американский лидер.