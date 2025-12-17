«Вас обманули»: Орбан назвал мифом финансирование Украины за счёт активов России

17 декабря 2025, 22:47

Виктор Орбан жёстко высказался о помощи Украине

Виктор Орбан (Фото: www.kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейских граждан ввели в заблуждение, внушив им мысль о возможности финансировать Украину без ущерба для собственных бюджетов. Об этом сообщает Reuters.





По его словам, идея использовать замороженные российские активы для поддержки Киева — не более чем иллюзия.



Выступая перед журналистами на встрече лидеров движения «Патриоты» в преддверии саммита Европейского совета, Орбан подчеркнул, что либеральные политики и европейская бюрократия создали ложное ощущение, будто расходы на конфликт и восстановление Украины не затронут обычных жителей ЕС.





«Я имею в виду западные страны — вас обманули. В Центральной Европе никто всерьёз этого не воспринимал. Мы не глупы. Мы понимаем: если хочешь финансировать военные действия, за это нужно платить. Здесь же была создана иллюзия, которую поддержали лидерами и приняли граждане, будто можно финансировать военных и восстановление Украины без денег из карманов европейских граждан, якобы за счёт так называемых «замороженных активов». Это всего лишь иллюзия», — заявил венгерский премьер.