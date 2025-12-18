Венесуэла обратилась к Совбезу ООН с просьбой провести заседание по поводу «агрессии США»
Власти Венесуэлы попросили созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения «продолжающейся агрессии» со стороны США. Об этом сообщает агентство Reuters, получившее доступ к соответствующему письму.
Уточняется, что Венесуэла направила свое официальное обращение в среду.
Дипломатический источник в ООН сообщил агентству, что заседание может быть назначено на следующий вторник, 23 декабря.
Напомним, что ранее стало известно о планах президента США Дональда Трампа объявить войну Венесуэле. Журналист Такер Карлсон считает, что американский лидер сделает столь серьезное заявление во время своего ближайшего выступления в Овальном кабинете, когда он будет обращаться к нации.
