Стало известно о снятии с должности командующего 20-й армией Сухраба Ахмедова

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Гвардии генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова сняли с должности командующего 20-й общевойсковой армией. Об этом сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что на данный момент генерал только выведен в распоряжение, однако проверенные источники сообщают о дальнейшем развитии ситуации.
Рогов назвал такие меры реализацией слов нового главы Минобороны Андрея Белоусова о необходимости беречь бойцов.
Подчеркнём, что официальные источники пока не подтверждали данную информацию.
Сухраб Ахмедов окончил Военную академию имени Фрунзе в Москве, после чего в разные годы был командиром 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 155-й отдельной бригады морской пехоты.
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Рогов назвал такие меры реализацией слов нового главы Минобороны Андрея Белоусова о необходимости беречь бойцов.
Подчеркнём, что официальные источники пока не подтверждали данную информацию.
Сухраб Ахмедов окончил Военную академию имени Фрунзе в Москве, после чего в разные годы был командиром 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 155-й отдельной бригады морской пехоты.
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Анастасия Чинкова