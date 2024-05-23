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Стало известно о снятии с должности командующего 20-й армией Сухраба Ахмедова

Рогов сообщил о снятии с должности командующего 20-армией Сухраба Ахмедова
23 мая 2024, 19:28
Фото: iStock/vladj55

Фото: iStock/vladj55

Гвардии генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова сняли с должности командующего 20-й общевойсковой армией. Об этом сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что на данный момент генерал только выведен в распоряжение, однако проверенные источники сообщают о дальнейшем развитии ситуации.

Рогов назвал такие меры реализацией слов нового главы Минобороны Андрея Белоусова о необходимости беречь бойцов.



Подчеркнём, что официальные источники пока не подтверждали данную информацию.

Сухраб Ахмедов окончил Военную академию имени Фрунзе в Москве, после чего в разные годы был командиром 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 155-й отдельной бригады морской пехоты.

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Глава подмосковной ОП Торкунов разъяснил, как будет работать закон об общественных советах
23 мая 2024, 20:33

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Принятие Мособлдумой первого в России регионального закона, регулирующего деятельность общественных советов при органах государственной власти, стало возможным благодаря поддержке губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов.
Закон стал первой законодательной инициативой Общественной палаты после наделения её таким правом в прошлом году. Он устанавливает единый порядок формирования общественных советов при органах власти.

Как считает Торкунов, принятый закон – показатель доверия со стороны власти, а также признак состоятельности институтов гражданского общества Подмосковья.
«Прежде, чем закон был принят в заключительном чтении, была проделана большая работа, которая порой двигалась очень напряжённо. Однако благодаря принципиальной позиции губернатора Андрея Воробьёва и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова удалось получить блестящий результат. Это ясно демонстрирует стратегию лидерства региона, реализуемую губернатором. Сейчас общественные советы формируются самими ведомствами. Но принятый закон позволит ОПМО прямо влиять на процесс их создания, активнее взаимодействовать с органами госвласти», – сказал Торкунов.
Он добавил, что закон как эталонный будет рекомендован для принятия и в других регионах.

Общественные советы призваны усилить связь с гражданским обществом, чтобы мнения жителей максимально учитывались при принятии важных государственных решений.

В Мособлдуме находится ещё одна законодательная инициатива Общественной палаты. Это проект закона об общих принципах организации и деятельности муниципальных общественных палат. Его задача – создать единый механизм формирования этих институтов гражданского общества в Подмосковье.

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#мособлдума
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#московская область
#подмосковье
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«Это не кампанейщина»: Песков высказался о новых задержаниях в Минобороны
Песков о задержаниях в МО: борьба с коррупцией проводится на всех уровнях
23 мая 2024, 20:32

Фото: сайт Кремля

Новые задержания в Минобороны России никак не связаны с кампанейщиной, поскольку борьба с коррупцией ведётся последовательно и на всех уровнях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, последние задержания в оборонном ведомстве являются лишь составной частью работы правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. В связи с этим, ни о какой кампанейщине речи не идёт, поскольку аналогичная работа также ведётся и в других ведомствах как федерального, так и муниципального уровня.

При этом Песков заявил, что не может говорить о каких-либо деталях, поскольку не имеет на это полномочий.

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#минобороны рф
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#арест
#коррупция
#дмитрий песков
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США могут ввести санкции против политиков Грузии, разрабатывавших закон об иноагентах
США могут ввести санкции против политиков Грузии, готовивших закон об иноагентах
23 мая 2024, 19:41

Фото: iStock/designer491

Соединённые Штаты могут ввести санкции против грузинских политиков, которые разрабатывали и продвигали закон об иноагентах. Об этом пишет издание Politico.
Газета уже писала о том, что американские власти подготовили соответствующий законопроект, который может быть представлен в Конгрессе США. Согласно документу, правящая партия «Грузинская мечта», требуя от западных союзников продвижения демократии, одновременно с этим пыталась наладить отношения с Россией и Китаем.

Власти США могут ввести в отношении политиков этой партии санкции. Некоторые из чиновников, а также члены их семьи после этого не смогут получить визы, а их активы будут заморожены.

Ранее, 14 мая, парламент Грузии на фоне массовых протестов принял в окончательном чтении закон об иноагентах. За его принятие проголосовали 84 политика, 30 выступили против. Во время третьего чтения закона выступающие против его принятия граждане скандировали и били ограждения здания парламента.

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#грузия
#закон
#иностранный агент
#сша
#санкции
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Песков: в России постоянно идет последовательная работа по борьбе с коррупцией
23 мая 2024, 19:34

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что борьба с коррупцией — это последовательная и постоянно продолжающаяся работа. Так представитель Кремля прокомментировал журналистам арест замначальника Генштаба ВС РФ, начальника Главного управления связи (ГУС) ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.
По словам Пескова, борьба с коррупцией является составной частью деятельности российских правоохранительных органов. Пресс-секретарь отметил, что не может рассказать подробности дела Шамарина.

Он также добавил, что «ни о какой кампанейщине здесь речь не идет».

Напомним, 23 мая 2024 года был задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил и заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По уголовному делу о возможных денежных махинациях у генерала прошел обыск.

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#минобороны рф
#дмитрий песков
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Кадыров рассказал о своей заветной мечте в отношении Зеленского
Кадыров сообщил, что мечтает посадить Зеленского в подвал в Чечне
23 мая 2024, 19:17

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл, что мечтает сделать с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Отвечая на вопрос журналиста RT, Кадыров признался, что мечтает посадить украинского лидера в подвал в Чечне.

Также он прокомментировал новые поставки западного оружия на Украину. По словам Кадырова, что бы Запад не отправлял украинским войскам, победу в конфликте непременно одержит Россия.

Он подчеркнул, что чем больше будет длится конфликт, тем меньше останется «шайтанов».

Ранее чеченский лидер призвал нанести удары по Эстонии с помощью гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал». Он заявил, что эта страна стала первой, сделавшей неуверенный шаг, изменив законодательство в польшу передачи замороженных российских активов Украине.

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#рамзан кадыров
#владимир зеленский
#чечня
#конфликт
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Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по геноциду в Сребренице
23 мая 2024, 19:02

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Генассамблея ООН проголосовала за внесенный проект резолюции по геноциду в Сребренице, пишет ТАСС.
Как сообщает агентство, за документ «Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице» проголосовали 84 страны, против высказались 19, в том числе РФ и КНР, 68 стран воздержались.

За продвижение проекта резолюции выступили Боснии и Герцеговины, Руанды и Германии. Соавторами проекта в большей степени были западные страны.

В свою очередь, РФ не раз выступала против документа, поскольку он может привести к росту напряженности в регионе, а также никак не относится к увековечению памяти о жертвах событий.

Как ранее отмечал президент Сербии Александар Вучич, Запад продвигает проект резолюции, чтобы показать, что все страны с независимой позицией на международной арене будут наказаны.

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#оон
#документы
#проект
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Россия откроет посольства в трёх дружественных государствах
Лавров: Россия откроет посольства в Нигере, Южном Судане и Сьерра-Леоне
23 мая 2024, 18:53

Фото: iStock/macky_ch

Россия проводит подготовительные работы перед открытием посольств в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе приёма по случаю Дня Африки.
Министр подчеркнул, что в этих трёх африканских странах появятся полноценные дипломатические миссии.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответила на слова республиканца Майкла Маккола, который призвал разрешить украинской армии ударять вглубь России оружием американского производства. Она указала на адрес американского посольства в Москве и призвала разрешить ВСУ нанести по нему удар.

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#сергей лавров
#мид рф
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Стал известен мотив стрелявшего в Фицо
Стрелявший в премьера Словакии был против прекращения поставок оружия на Украину
23 мая 2024, 18:32

Фото: iStock/Rawf8

Стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо Юрай Цинтула выступал против остановки поставок оружия на Украину, это и стало основным мотивом для совершения покушения на политика. Информация подтверждена в заявлении суда. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Ранее вице-спикер Национального совета Словакии Любош Блаха сообщал, что преступник является проукраинским, однако, по его словам, западные СМИ пытаются скрыть этот факт.


«Западные СМИ пытаются скрыть тот факт, что нападавший и потенциальный террорист Цинтула является политическим фанатиком из их собственного лагеря», — написал Блаха в своём Telegram-канале.

Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. После мероприятия глава правительства республики вышел из здания, где проходило совещание, и подошел к собравшимся рядом жителям. В этот момент один из мужчин, который стоял в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот.

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#покушение
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Эстония обвинила Россию в исчезновении буев на реке Нарва
Эстония заявила о якобы снятии Россией буев на реке Нарва
23 мая 2024, 18:26

Фото: iStock/Racide

Департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники якобы сняли разграничительные буи на реке Нарва. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Там указано, что в ночь на 23 мая российские пограничники сняли буи, которые были необходимы для разграничения судоходных путей.

Отмечается, что расположение буев на реке может меняться каждую весну. По сообщениям ведомства, в этому году Россия не была согласна с предложенными местами размещения порядка половины из предусмотренных 250 буев.

Департамент полиции и погранохраны свяжется с Пограничной службой ФСБ России для получения разъяснений по данному вопросу, указано в сообщении.

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#эстония
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#пограничники
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