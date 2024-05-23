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Военный суд оставил в СИЗО кадровика Минобороны Кузнецова

23 мая 2024, 15:14
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Второй Западный окружной военный суд оставил в СИЗО кадровика МО Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщают «Известия».
«Суд постановил решение первой инстанции по мере пресечения Кузнецову оставить без изменения», — говорится в оглашенном в суде решении.

Ранее защита начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, который обвиняется в получении взятки, просила перевести его из СИЗО под домашний арест.



Юрия Кузнецова задержали 13 мая. В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 миллионов рублей, а также коллекционные часы, золотые монеты, и предметы роскоши.

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СК: алтайский маньяк Манишин участвовал в расследовании одного из своих убийств
23 мая 2024, 16:09

Фото: iStock/FOTOKITA

Алтайский маньяк Виталий Манишин принимал участие в расследовании одного из своих убийств еще до задержания. Об этом журналистам сообщил следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Иван Зеленский.
Отмечается, что Манишин, который в те годы занимал должность директора совхоза в Калманском районе Алтайского края, привлекался следствием в качестве понятого. Он довез сотрудников правоохранительных органов до места обнаружения одной из своих жертв на машине и расписался в протоколе.

Его причастность к этому и десяти другим преступлениям установили только в прошлом году. Уточняется, что скоро 53-летний преступник предстанет перед судом.

Согласно информации следствия, на счету у Манишина одиннадцать убийств и изнасилований, первое преступление он совершил в 1989 году.

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#маньяк
#убийство
#следствие
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Суд вынес приговор бармену Малине за диверсии на железной дороге
Суд дал 25 лет бармену за диверсии на железной дороге и госизмену
23 мая 2024, 15:56

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Москве вынес приговор бармену Владимиру Малине, обвиняемому в госизмене и диверсии на железной дороге. О ходе дела РИА Новости рассказали в пресс-службе суда.
По данным следствия, Малина летом прошлого года поджёг релейный шкаф на железной дороге. Тогда его задержали, и сначала вменяли ему лишь это преступление. Однако потом выяснилось, что это не первый поджог железнодорожной инфраструктуры, совершённый Малиной. До этого он ещё дважды совершал диверсии и одновременно готовился ещё к нескольким.

В результате, решением московского суда он был приговорён к 25 годам лишения свободы за госизмену и совершённые диверсии.

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#суд
#железная дорога
#диверсанты
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#госизмена
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«Или тюрьма или смерть»: В Крыму подорвался террорист при попытке закладки взрывчатки
РИА: Аксенов заявил, что готовивший взрыв на ЖД в Крыму диверсант сам подорвался
23 мая 2024, 14:09

Фото: iStock/gorodenkoff

В Кировском районе Крыма террорист подорвался на собственном взрывном устройстве, которое он хотел заложить на ж/д путях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.
«Все группы, которые у нас совершили теракты, задержаны без исключения, все раскрыты. И последний подорвался в Кировском районе», — рассказал он.
Или тюрьма или смерть, добавил глава республики.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Биробиджана, планировавшего теракт. Мужчина по заданию кураторов из Украины, должен был осуществить поджог пункта отбора на военную службу по контракту Минобороны РФ, расположенный в многоквартирном доме. Теракт планировалось осуществить 9 мая. В отношении жителя Биробиджана возбуждено уголовное дело. В настоящее время выясняется весь круг лиц, причастных к организации преступления.

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#минобороны рф
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#террористы
#мужчина
#удар
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Арестованный генерал Кузнецов пожаловался суду на болезни, заработанные в Чернобыле
Кадровик МО Кузнецов пожаловался суду на полученные в Чернобыле болезни
23 мая 2024, 14:09

Фото: Главное управление кадров Минобороны РФ

Начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, который обвиняется в получении крупной взятки, пожаловался в суде на заболевания, заработанные «за время ликвидации последствий аварии в Чернобыле». Об этом сообщает РИА Новости.
Кузнецов отметил, что ему необходимо ежедневно пить ​лекарства, обращаться к врачам и терпеть боль. Сторона защиты арестованного генерала просит перевести его из тюремного заключения под домашний арест.

В настоящее время Кузнецов принимает участие в ​заседании по его делу ​посредством видеоконференции.

Напомним, арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. В процессе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более ста миллионов рублей.

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#арест
#лекарства
#имущество
#защита
#сотрудники
#сизо
#минобороны
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Защита кадровика МО Кузнецова просит перевести его из СИЗО под домашний арест
23 мая 2024, 14:02

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Защита начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, который обвиняется в получении взятки, просит перевести его из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что Кузнецов хочет быть под домашним арестом в доме в Истринском районе Подмосковья, одним из собственников которого является его супруга. Примечательно, что суд рассматривает жалобу защиты на арест генерала.

Сам Кузнецов принимает участие в заседании с помощью видео.

Напомним, арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. В процессе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более ста миллионов рублей.

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#минобороны рф
#суд
#арест
#имущество
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#сотрудники
#вс рф
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Замглавы ГУФСИН Подмосковья Владимира Талаева задержали по подозрению в крупной взятке
23 мая 2024, 13:48

Фото: iStock/Rawf8

Заместитель начальника ГУФСИН по Московской области Владимир Талаев задержан по подозрению в получении крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Уточняется, что сотрудники Следственного комитета уже вышли с ходатайством о его аресте.

Напомним, Владимир Талаев в должности заместителя главы ГУФСИН по Московской области осуществляет координацию и контроль деятельности финансово-экономического отдела.

Ранее сообщалось, что 23 мая 2024 года был задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил и заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. По результатам обыска Вадима Шамарина доставили на допрос в СКР.

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#мо
#скр
#имущество
#контроль
#сотрудники
#вс рф
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В Твери сотрудники МЧС потушили пожар в мусороперерабатывающем цехе
23 мая 2024, 13:36

Фото: iStock/Rawf8

В Твери сотрудники МЧС смогли локализовать пожар, который разгорелся в мусороперерабатывающем цехе. Об этом пишет Telegram-канал «МЧС России».
Сообщается, что в результате инцидента обрушилась крыша. На месте продолжают работать 10 единиц техники и 46 человек. Площадь пожара составляла 1000 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на отправку и прием самолетов. Кроме того, ограничения были введены в аэропорту Казани. Сообщается, что авиадиспетчеры, экипажи воздушных судов, а также службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пожар
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СК: похищенные абитуриентки уходили с «политеховским» маньяком добровольно
23 мая 2024, 13:30

Фото: iStock/sqback

Следователь по особо важным делам следственного управления следственного комитета (СУСК) по региону Иван Зеленский заявил, что похищенные абитуриентки уходили с политеховским» маньяком добровольно. Об этом Зеленский сообщил журналистам.
По словам следователя, к каждой жертве преступник Виталий Машинин находил свой подход. Уточняется, что при знакомстве с девушками Манишин выдавал себя за человека, который может решить вопрос, связанный с поступлением и обучением, также он обещал помогать материально в случае, если девушка с ним пойдет на контакт.

Зеленский отметил, что под этими предлогами маньяк уводил ​пострадавших из института, насиловал и убивал. По данным следствия, Манишин признан вменяемым.

Ранее сообщалось, что Заводский районный суд Кемерово обязал МВД выплатить семье убитой 23-летней Веры Пехтелевой денежную компенсацию, размер которой составляет 700 тысяч рублей.

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#скр
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#убийство
#следствие
#тюрьма
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В Казани и Нефтекамске проводится массовая эвакуация работников предприятий
23 мая 2024, 13:11

Фото: iStock/Photofex

В Казани и Нефтекамске проводится массовая эвакуация сотрудников предприятий из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что проводится эвакуация работников «Нижнекамскуглерода», «Оргсинтеза», «Нижнекамскшины», «Таиф-НК», «Танеко» и «Нижнекамскнефтехима».

Кроме того, были эвакуированы сотрудники нижнекамской ТЭЦ.

Ранее сообщалось, что над нефтеперерабатывающими предприятиями Нефтекамска звучит воздушная тревога. Также из-за угрозы атаки беспилотников аэропортами Казани и Нижнекамска было закрыто воздушное пространство, они не принимают и не отправляют рейсы, сообщали в Росавиации.

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Достижения.рф