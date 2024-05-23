Военный суд оставил в СИЗО кадровика Минобороны Кузнецова

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Второй Западный окружной военный суд оставил в СИЗО кадровика МО Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщают «Известия».
«Суд постановил решение первой инстанции по мере пресечения Кузнецову оставить без изменения», — говорится в оглашенном в суде решении.
Ранее защита начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, который обвиняется в получении взятки, просила перевести его из СИЗО под домашний арест.
Юрия Кузнецова задержали 13 мая. В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 миллионов рублей, а также коллекционные часы, золотые монеты, и предметы роскоши.
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Дарья Осипова