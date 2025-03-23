Президент Чехии заявил, что Украина не имела шансов на победу уже в 2023 году

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Президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины не было предпосылок для победы даже перед «большим контрнаступлением» 2023 года. Об этом сообщает «Европейская правда».
«Для успешного наступления, согласно военной теории, необходимо соотношение сил по меньшей мере 3 к 1, а лучше 5 к 1, а вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было даже в пользу России», — пояснил чешский лидер.
По его словам, на сегодняшний день необходимо поддерживать Украину, чтобы она сохранила ту территорию, которую имеет, и в кратчайшие сроки создала условия для прекращения огня.
Напомним, в пятницу, 21 марта, Петр Павел прибыл на Украину, где встретился с Владимиром Зеленским.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова