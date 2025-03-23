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Президент Чехии заявил, что Украина не имела шансов на победу уже в 2023 году

Президент Чехии Павел: у Киева не было предпосылок для победы даже в 2023 году
Фото: iStock/Konoplytska

Фото: iStock/Konoplytska

Президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины не было предпосылок для победы даже перед «большим контрнаступлением» 2023 года. Об этом сообщает «Европейская правда».
«Для успешного наступления, согласно военной теории, необходимо соотношение сил по меньшей мере 3 к 1, а лучше 5 к 1, а вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было даже в пользу России», — пояснил чешский лидер.

По его словам, на сегодняшний день необходимо поддерживать Украину, чтобы она сохранила ту территорию, которую имеет, и в кратчайшие сроки создала условия для прекращения огня.

Напомним, в пятницу, 21 марта, Петр Павел прибыл на Украину, где встретился с Владимиром Зеленским.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 59 украинских беспилотников
23 марта 2025, 07:46

Фото: iStock/e-crow

Российские средства ПВО ликвидировали и перехватили минувшей ночью 59 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 29 дронов сбили над Ростовской областью, 20 — над Астраханской, по три БПЛА — над Воронежской и Волгоградской областями, два — над Крымом, по одному беспилотному летательному аппарату — над территорией Курской и Саратовской областей.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Спецпосланник Трампа признал критическое положение ВСУ в Курской области
Уиткофф: в Курской области военные ВСУ находятся в критическом положении
23 марта 2025, 07:12

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В Курской области формирования ВСУ находятся в критическом положении из-за окружения. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сообщил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф.
Он подчеркнул, что данная ситуация на линии боевого соприкосновения является «серьезной». По словам спецпосланника Трампа, ее «необходимо решить».

ВС РФ освободили захваченные украинской армией территории в этом российском регионе, добавил Уиткофф. Он заключил, что российский лидер Владимир Путин стремится к мирному урегулированию ситуации.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных.

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#курская область
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В Госдуме призвали осудить преступления ВСУ против российских военнопленных
Слуцкий призвал ООН осудить преступления ВСУ в отношении военнопленных
23 марта 2025, 04:50

Фото: iStock/Diy13

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий призвал депутатов Госдумы инициировать международное осуждение преступлений ВСУ в отношении российских военнопленных. Он считает, что обращение должно быть направлено к парламентам всех стран мира и ООН, передает РИА Новости.
Слуцкий подчеркнул, что пытки и бесчеловечное обращение с военнопленными со стороны Украины нарушают Женевскую конвенцию. Он потребовал привлечь к ответственности как непосредственных исполнителей, так и их покровителей в киевском режиме.

«Украинский плен – это беспрерывное насилие, насилие без конца. Его сложно объяснить войной, врожденными психическими отклонениями и склонностью к садизму. (...) Любые пытки и давление (используются), которые только возможны. А еще угрозы родственниками, вымогательство», — сказал политик.
В ночь с 22 на 23 марта стало известно, что в Ростовской области на трассе Морозовск — Цимлянск автомобиль загорелся после атаки украинских беспилотников. В результате инцидента погиб один человек, его личность еще не установили.

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БПЛА атаковал автомобиль в Ростовской области, водитель погиб в огне
Слюсарь: из-за атаки БПЛА ВСУ на машину в Ростовской области погиб человек
23 марта 2025, 04:33

В Ростовской области на трассе Морозовск — Цимлянск автомобиль загорелся после атаки украинских беспилотников. В результате инцидента погиб один человек, сообщил врио губернатора региона Слюсарь.
«В машине погиб человек. Личность его не установлена. На место выехали службы МЧС и МВД», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что над Волгоградом прогремело как минимум пять мощных взрывов, предположительно связанных с работой систем ПВО. Наиболее сильные хлопки были зафиксированы в Краснооктябрьском и Кировском районах.

По предварительным данным, воздушные цели, летевшие на низкой высоте со стороны Ростовской области, были уничтожены недалеко от местного НПЗ.

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Mash: над Волгоградом прогремело пять мощных взрывов, работает система ПВО
23 марта 2025, 03:53

Фото: iStock/dzika_mrowka

Над Волгоградом прогремело как минимум пять мощных взрывов, предположительно связанных с работой систем ПВО. Наиболее сильные хлопки были зафиксированы в Краснооктябрьском и Кировском районах. Информацию о происшествии подтвердили местные жители, передают Telegram-каналы SHOT и Mash.
По предварительным данным, воздушные цели, летевшие на низкой высоте со стороны Ростовской области, были уничтожены недалеко от местного НПЗ. Очевидцы сообщили о характерных звуках беспилотников ВСУ и вспышках в небе. Официальных комментариев от властей и данных о пострадавших или разрушениях пока нет.

Вероятно, атака украинских БПЛА была направлена на стратегический объект, однако точные цели дронов не подтверждены.

Ранее сообщалось, что россиянка пострадала в Курской области из-за атаки украинского БПЛА.

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