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Никто не склонен переоценивать цену словам Владимира Зеленского, ведь она не слишком велика, и Киев может много обещать. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Киевский режим может много обещать, но цена слова киевского режима и цена слова Зеленского не слишком велика. Никто не склонен переоценивать стоимость этого слова», — прокомментировал Песков.Владимир Зеленский за время нахождения у власти не раз менял свою риторику. Одним из его обещаний было прекращение огня на востоке Украины, однако, после вступления в должность, глава киевского режима продолжил антироссийскую политику своих предшественников.
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