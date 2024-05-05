Стало известно о совместном ужине Макрона и Си Цзиньпина

Фото: МИД Китая
Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин планируют поужинать в ресторане на перевале Турмале в Пиренеях, где их примет друг детства французского лидера Эрик Абади, сообщает издание La Depeche.
По информации издания, 7 мая президент Франции и китайский лидер встретятся в аэропорту Тарб-Лурд Пиренеи, откуда отправятся на вершину Турмале. Во время ужина главам двух стран планируют подать традиционные блюда региона, включая местный суп гарбюр, конфи из плеча ягненка, черную свинину с фасолью Тарбе и белыми грибами, а также сырную тарелку.
Однако из-за геополитических причин, как сообщает издание, любимое пирожное французской президентской пары «Руссе» было заменено на черничный пирог. Кроме того, Си Цзиньпину и Макрону также предложат черный свиной окорок.
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Артем Кузьмин