Фото: istock / rrodrickbeiler
Палестино-израильский конфликт подорвал надежды Киева на проведение «саммита мира», в котором должны были участвовать страны, придерживающихся нейтральной позиции в вопросе украинского конфликта. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов.
Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что скоро украинские генералы сами уничтожат главу государства Владимира Зеленского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Европе заявили, что нынешнее правительство Израиля не пойдёт на перемирие в Газе
Политолог Бредихин: «Русские имеют право на государственный язык на Украине»
Алина Юрчак