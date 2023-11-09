Стало известно о срыве саммита по Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке

Палестино-израильский конфликт подорвал надежды Киева на проведение «саммита мира», в котором должны были участвовать страны, придерживающихся нейтральной позиции в вопросе украинского конфликта. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов.