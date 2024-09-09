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В Польше сорвали сроки по созданию «Украинского легиона», не набрав в него за два месяца ни одного человека. Об этом сообщает польская газета Dzienik Gazeta Prawna. Киев до сих пор не приступил к набору персонала в подразделение, указано в материале.
По данным издания, в легион должны были набирать добровольцев из числа тех украинцев, которые уехали в Польшу или другие страны Европы, а после обучать их в Войске Польском.
Отмечается, что неправдой оказались и слова польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, который заявлял, что в «Украинский легион» подали заявки уже несколько тысяч украинцев.
Создание «Украинского легиона» анонсировали в начале июля. С помощью этой инициативы киевский режим надеялся привлечь несколько новых бригад.
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Отмечается, что неправдой оказались и слова польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, который заявлял, что в «Украинский легион» подали заявки уже несколько тысяч украинцев.
Создание «Украинского легиона» анонсировали в начале июля. С помощью этой инициативы киевский режим надеялся привлечь несколько новых бригад.
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Данил Пономарев