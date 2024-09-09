В Польше за два месяца не набрали ни одного человека в «Украинский легион»

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик высказался о словах канцлера ФРГ Олафа Шольца о наступлении момента для переговоров с Россией, назвав его заявление очередной уловкой Запада. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, Запад таким образом прощупывает почву для возможных переговоров, на которых начнет требовать от российской стороны уступки.

«Сегодня Шольц — это пробный шар, который Запад запускает в сторону России, чтобы прощупать почву для возможных переговоров, а затем потребовать уступки. Иного пути по Украине Запад не видит и этот путь для нас неприемлем. Так что слова Шольца стоит воспринимать как очередную уловку», — пояснил Белик.

«Западу нужны не переговоры, а уступки России в плане Украины. Американские корпорации зарабатывают миллиарды на поставках оружия, Европа сегодня — это вассал у американского феодала, она даже рот не посмеет открыть. Кто заинтересован в переговорах на Западе? Кроме Украины больше никто, но ее слово для Запада ничего не значит», — отметил депутат.

Он добавил, что на самом деле на Западе никто не рассматривает всерьез переговоры с Россией, так как американский ВПК зарабатывает на поставках оружия Киеву серьезные деньги, а Европа — их вассал.Ранее Шольц в беседе с немецким телеканалом ZDF заявил, что пришло время, чтобы подискутировать на тему как можно ускорить завершение украинского конфликта. Канцлер, по его же словам, вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским хочет видеть Россию на очередной мирной конференции.В Государственной Думе призвали Шольца к покаянию перед РоссиейВ ФРГ заявили о моменте для дискуссии о завершении украинского конфликтаIndia Today: советник премьера Индии Довал посетит Россию для встречи с Путиным