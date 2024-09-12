В Польше не смогли сдержать смеха, говоря про антироссийский шаг

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Глава польского МИДа Радослав Сикорский не сдержал смеха, говоря о терактах на нитках газопровода «Северный поток». Суть разговора в Telegram-канале передали пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).
«В Польше мы так к этому относимся: кто бы это не сделал, он проделал хорошую работу. И теперь мы знаем, что американцы заранее знали об этом и не остановили это», — сказал Сикорский.Теракт на нитках газопровода «Северный поток» произошел в конце сентября 2022 года. Российская сторона запрашивала данные по расследованию, но ни разу их не получила. Кроме того, к расследованию не были допущены российские специалисты.
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Никита Кротов