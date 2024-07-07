Стало известно о «столкновении кланов» в Демократической партии США

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Между ведущими семьями Демократической партии США сложились сложные отношения, что может негативно повлиять на партию. Об этом сообщает издание Financial Times.
Отмечается, что речь идет о сторонниках действующего американского лидера Джо Байдена, экс-главы государства Барака Обамы и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. В материале издания сообщается о напряженных отношениях между семьей Байдена и Клинтонами.
Согласно информации источника, Байден был недоволен тем, что Обама поддержал Клинтон, а не его в выдвижении на пост президента. При этом Обама и Клинтоны находятся в конфликте с 2008 года.
Уточняется, что многие демократы надеются, что Обама «оттеснит Байдена в сторону», однако близкие к президенту и его команде источники дают противоположный прогноз.
Напомним, в Атланте прошли первые в истории Соединенных Штатов Америки теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года.
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Согласно информации источника, Байден был недоволен тем, что Обама поддержал Клинтон, а не его в выдвижении на пост президента. При этом Обама и Клинтоны находятся в конфликте с 2008 года.
Уточняется, что многие демократы надеются, что Обама «оттеснит Байдена в сторону», однако близкие к президенту и его команде источники дают противоположный прогноз.
Напомним, в Атланте прошли первые в истории Соединенных Штатов Америки теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года.
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Екатерина Коршунова