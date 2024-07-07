Стало известно о «столкновении кланов» в Демократической партии США

Брат советника главы Офиса президента (ОП) Украины Михаила Подоляка Владимир скончался в России. ​Украинский чиновник заявил, что они с родственником заняли разные стороны украинского конфликта. Кто еще из близких высокопоставленных украинских деятелей не разделяет позицию Украины и как Киев борется с российскими родственниками – в материале «Радио 1».