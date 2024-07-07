Бывший советник Байдена рассказал о главной проблеме президента

kremlin
Бывший советник президента США Джо Байдена Иезекииль Эмануэль рассказал о главной проблеме политика, передает издание Atlantic.
По его словам, проблема Байдена не в его возрасте, а в способности исполнять обязанности президента. Эмануэль сказал, что когнитивные нарушения главы государства привлекли внимание не только журналистов, но и дипломатов с демократами.
Бывший советник американского лидера считает, что ему следует отказаться от участия в выборах. Он также прокомментировал неудачное выступление Байдена в теледебатах, сказав, что это стало чем-то удивительным и уникальным.
Ранее президент Соединенных Штатов признался, что не проходил тест на когнитивные способности. Байден также уклонился от прямого ответа на вопрос, готов ли он опубликовать результаты таких тестов.
Читайте также:
Белый дом заранее подготовил список вопросов для интервьюеров Байдена
«Если Господь спустится с небес»: Байден раскрыл условие выхода из гонки
Байден рассказал об успехах на посту президента
Бывший советник американского лидера считает, что ему следует отказаться от участия в выборах. Он также прокомментировал неудачное выступление Байдена в теледебатах, сказав, что это стало чем-то удивительным и уникальным.
Ранее президент Соединенных Штатов признался, что не проходил тест на когнитивные способности. Байден также уклонился от прямого ответа на вопрос, готов ли он опубликовать результаты таких тестов.
Читайте также:
Белый дом заранее подготовил список вопросов для интервьюеров Байдена
«Если Господь спустится с небес»: Байден раскрыл условие выхода из гонки
Байден рассказал об успехах на посту президента
Александр Климов